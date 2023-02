Miljana i Marko odvojili su se od ostalih parova i razgovarali o predrasudama ostalih kandidata.

"Mislim da im smeta što odskačemo. Kad smo se pojavili, nije bila reakcija kao na svadbi. Na svadbi su nas iskrenije podržali, a sad im već malo smeta", rekla je Miljana svom partneru Marku.

Marko je dodao: "Rekao bih da im fali nekog začina, da se nešto po mjeri dogodi, kad su već tu, da izađu van tih okvira u kojima žive. Ako su se došli prezentirati, onda bi mogli malo."

Kasnije je Miljana otvorila temu o Stefanu: "Koliko je ovaj mali povučen, Lorenin, tvoj kolega. On mi je baš mica. To je ono što ste pričali ti i Lorena, predrasude. Vidi se da je on povučen, stidljiv, ne znam."

"Možda je samo introvert", dodao je Marko.

Miljana je stvorila svoje mišljenje o njemu: "Stefan je slika bez tona. Ima neki problem da se opusti. Mislim da se nije dovoljno razvijao u neku svoju introspekciju, da može biti siguran u sebe. Ima on neke statove i izgovara ih, ali čudnovato djeluje, čudnjikavo zvuči."