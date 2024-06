Josip je u "Braku na prvu" kojeg pratimo na RTL-u i platformi Voyo bio u braku s Renatom. Prije zavjeta su oboje shvatili da nisu jedno za drugo i zaključili da je sociološki eksperiment za njih gotov. Sada su se ponovno družili na večeri i ceremoniji koja slijedi, a za RTL.hr je Josip otkrio u kakvom je odnosu s Renatom te koje su novosti u njegovom životu.

Josip je priznao da se njegova komunikacija s Renatom nakon "Braka na prvu" nije nastavila.

"Očito da nismo oboje osjetili potrebu da se čujemo", priznao je Josip i dodao da je razlog tome taj što je htio da se dojmovi slegnu.

Susret s Renatom mu je probudio sjećanja

Dva mjeseca nakon snimanja "Braka na prvu", Josip i Renata su se vidjeli na večeri s drugim kandidatima, a kako kaže, susret s Renatom mu je probudio sjećanja.

"Bio sam u redu s time. Probudila su se sjećanja, ali ne i značajnije emocije. Sjećanja na lijepe trenutke, a vrlo malo na one manje lijepe trenutke", rekao je.

Renata je prokomentirala kako joj više karakterno odgovara Alan nego Josip. Josipa to nije iznenadilo

"Ne iznenađuje me to, ali u neku ruku je to očekivano. Koliko god ona tvrdila da nije, ona se svrstala uz Alana. U neku ruku, možda me malo iznenađuje dio oko karakternih osobina. Vjerujem da joj je fizički privlačniji takav tip muškarca", zaključio je Josip

Foto: RTL

Trenutno se viđa s nekim

Iako s Renatom nije ostao u kontaktu nakon snimanja emisije, s Danijelom to nije bio slučaj. Ipak, naglasio je da između njih nema ništa više od prijateljstva te da trenutno ima nekoga s kim se viđa.

"Odnos između mene i Danijele je isključivo prijateljski. Nismo se vidjeli u tom periodu, ali smo se često čuli. I njoj i meni je to bilo dovoljno", rekao je i dodao:

"Počeo sam se viđati s jednom osobom. Ona me vidjela u 'Braku na prvu', ali nije se na temelju toga javila. Inicijalno to nije bio povod, ali je znala tko sam. Odlučili smo dati jedno drugome priliku. Apsolutno ima samo riječi hvale na moje sudjelovanje u showu. Želi me upoznati kao osobu i van showa, iako sam bio u potpunosti autentičan i ništa nisam glumio. U neku ruku me upoznala preko malih ekrana."

Foto: RTL

