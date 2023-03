Marko i Andrea, oboje zaljubljenici u adrenalin i avanture, odvažili su se na pravi izazov – skok padobranom, a oboje su priznali da straha nema te jedva čekaju.

''Strah od braka sam riješio, padobran također… Sad još klinci'', zezao ju je Marko.

Zoran je, pak, Hedu poveo na vožnju motorom, a romantični piknik u prirodi pokvarila im je kiša. No unatoč tomu, ona je bila ganuta samom idejom te ga nagradila vrućim poljupcem.

Manuela i Tihomir riješili su sve nesuglasice i nastavljaju eksperiment.

''Imamo zajednički cilj i dalje. Ovaj doživljaj će nas spojiti. Idemo prema boljem kraju dana'', objasnio je.

''Tihomire, ovo mi se čini puno lakše nego brak s tobom'', poručila mu je Manuela prije paraglidinga.

Dario je Petri priredio iznenađenje te joj usred ljeta pripremio pravi božićni ugođaj s jelkom i božićnim kapicama, a ona je bila oduševljena gestom i činjenicom da je zapamtio koliko voli Božić.

''Bakice, dođi djedici!'' zezao ju je Dario, a ona je za njega odjenula crvenu pripijenu haljinu.

''Seksi je bila. Drago mi je da sam napravio nešto da je ona sretna'', priznao je.

''To je Dario, njega ne možeš ne voljeti'', rekla je razdragano Petra, a zatim su se bacili na izradu muffina.

''Sve frendice će biti ljubomorne kako sam se dobro udala'', zezala ga je i fotografirala dok je kuhao.

Petra je priznala da joj se sviđa ovakav Dario koji je pažljiv, a on je poručio kako je sretan što se Petra konačno opustila.

Nakon skoka padobranom Andrea i Marko posjetili su Varaždin. ''U ovom odnosu se definitivno trudim jer želim da ovo uspije. Lijepo nam je i to je ono najvažnije'', priznala je Andrea.

Marko je trenutak iskoristio za razgovor o ozbiljnim temama – obitelji. Andrea je priznala da joj je posao i dalje na prvom mjestu, ali sve više teži obitelji.

''Znam da želim imati potomke koji će ostati iza nas i to je baš lijep osjećaj. Toga nisam bio svjestan prije eksperimenta… Ovo je sada neko novo životno poglavlje'', rekao je Marko.

''Marko nije prvi muškarac s kojim pričam o obitelji i djeci, ali definitivno prvi s kojim tako rano pričam o tome'', izjavila je Andrea.

Zoran i Heda piknik su preselili u dnevnu sobu te potpuno opušteni razgovarali o budućnosti.

''Mislio sam da neću dati nikome šansu u ovom eksperimentu, da ću se ograditi od svega… Ona je našla način da me razoruža. Već prvi trenutak kad sam je vidio znao sam da je to to'', priznao je Zoran, ''Kao da se poznajemo čitav jedan život, a ne samo mjesec dana''.

''Dobila sam osobu do koje mi je jako stalo. Svaku stvar vezanu uz nas dvoje doživljavam vrlo emotivno'', rekla je i Heda te ga poljubila, priznavši da joj nije problem njemu se otvoriti i pričati čak i o najtežim temama.

Dario i Petra odgovarali su na pitanja eksperata. Dario je na pitanje žali li za čim odgovorio kako bi promijenio svoje ponašanje na zajedničkoj večeri kada ju je izvrijeđao.

''Hvala što si mi dala priliku da to ispravim'', iskreno se pokajao te priznao da mu kod Petre najviše smeta što ne zna uživati u trenutku.

Manuela i Tihomir odlučili su ponovno ozbiljno razgovarati. Manuela mu je priznala da je kod njega živcira što on skriva iskrene emocije i ne pokazuje ono što stvarno osjeća, a njoj je to jako važno.

''Ja se tako ne doživljavam. Ne mogu se mijenjati u roku od 30 dana. Možda sam baš ja tebi trebao i ti meni da naučimo nešto'', rekao je.

''Stavila sam ga odmah u ladicu prijateljstva i to se kod mene teško može mijenjati'', poručila je Manuela te su se dogovorili da će njihov odnos graditi i dalje, a vrijeme će pokazati što će biti.

Marko A. Miljani je pripremio jedan poseban ritual – hodanje po žeravici.

''Ja sam više za neki fini restorančić, za neku malvaziju, ali dobro, ja se često igram s vatrom pa sam sredila da to bude i doslovno'', poručila je Miljana za zakoračila.

Stefan je odlučio iznenaditi Lorenu tajnom zabavom s prijateljima, što je nju oduševilo. Atmosfera je bila vesela i rasplesana, sve dok prijatelji nisu počeli ispitivati privatna pitanja o njihovoj vezi i osjećajima.

''Ja nisam još zamišljao ništa nakon ovog eksperimenta koji još traje tako da ne razmišljamo o budućnosti'', rekao je Stefan.

''Vidite li da bi među vama moglo biti nešto?'' ispitivali su i dalje, dok su se Lorena i Stefan pokušavali ''diplomatski'' izvući, no priznali su bez razmišljanja da su sretni što su u eksperimentu dobili baš jedno drugo.

Pitanja su se nastavila, a prijatelji im nisu htjeli dati mira dok ne doznaju vide li se skupa.

''Hipotetski, u ovom trenutku, ja kažem ne'', odgovorio je već pomalo ljutiti Stefan, dok je Lorena odgovorila da se vidi s njim.

''Mislim da mu je puno više stalo do mene nego što to može izverbalizirati'', mislila je Lorena, ''Bojao se mog odgovora jer je prvi odgovorio… Vjerojatno ne shvaća moje emocije prema njemu koje su malo veće''.

Stefan se nakon silnog bombardiranja pitanjima morao povući nasamo kako bi se smirio, a zatim je i iskreno zaplakao, što je Lorenu iznenadilo.

''Ne smatram da je bilo mjesto i vrijeme'', poručila je pa izašla za njih kako bi ga utješila.

''Eksperiment zahtijeva određeni postupak koji traje i eksperiment nije završio'', zaključio je Stefan.

Hoće li se njegovi osjećaji promijeniti i kako će proteći posljednja ceremonija sezone, gledatelji će doznati već od ponedjeljka u 21.15 sati, u finalnom tjednu 'Braka na prvu'.