U novoj epizodi 'Braka na prvu', nastala je burna rasprava tijekom razgovora s ekspertima. Lovre je ranije Klari rekao kako je Anton izjavio da Nikolina ima staru kožu, a Klara je raspravu pokrenula na večeri. Upitala je Antona je li istina da svoju suprugu smatra starom, što je on demantirao. Show 'Brak na prvu' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

"Jesi li ti to izmislio ili je to izrečeno?", bilo je pitanje ekspertice Ive Stasiow, a Lovre je priznao da je to zaista bilo tako.

"Izrečeno je bilo sto posto i žao mi je sad što nisam stao iza riječi svoje voljene supruge", rekao je, na što se Klara sramežljivo nasmijala.

Nakon Lovre je i Anton rekao svoju stranu priče.

"Lovre je mislio da je nešto tako čuo, a ustvari nije tako bilo. Kada je jednom rekao tako nešto i shvatio da to više ne može vratiti, nastavio je sa svojom pričom", zaključio je Anton.

Korisnici društvene mreže kritizirali su Antona.

"Ovaj Anton je mutikaša samo takva. Kako je okrenuo očima kad je Nikolina rekla da ako je to i rekao, da to više govori o njemu", "To koliko je Nikolina bolja od Antona po svemu doslovno ne treba niti komentirati", "Očito je Anton stvarno tako nešto rekao. Mislila sam da je njegova uštogljenost zbog kamera, a sad ispada da mu je Nikolina odbojna. Anton joj stvarno, kako je Lovre rekao, nije ni do koljena, ni po čemu", "Svi vide da Anton laže", samo su neki od komentara gledatelja.

"Lovro zamaže oči ekspertima sa svojim isprikama (super, divan krasan, hvale ga). Klara na svoju stranu, previše zabadanja u tuđe živote. Što se tiče Antona, što reći. Čudan lik, ništa mu ne paše kod Nikoline izgleda, anksiozan, narušava mu se mir, ne zna dobro jezik i tu nastane još veći problem nego što zapravo i jest", napisao je korisnik društvene mreže.

