Jeste li spremni za ljubavni eksperiment o kojem svi pričaju? Ljubavi kakve se rijetko događaju? Osobe koje se teško zaboravljaju? Četvrta sezona sociološkog eksperimenta privukla je strance sa svih strana Hrvatske i svijeta kako bi si pokušali pronaći srodnu dušu, a tko će ih dočekati pred oltarom, doznat ćete uskoro u novoj sezoni nezaboravne avanture zvane 'Brak na prvu' koji ćemo gledati na RTL-u, a sve epizode biti će moguće gledati 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

Početkom 2020. show 'Brak na prvu' prvi put je prikazan u Hrvatskoj, a uzbudljivi sociološki eksperiment u kojem se dvoje potpunih stranaca upozna tek na vlastitom vjenčanju odmah je izazvao veliki interes javnosti koja sa zanimanjem prati kako se razvija odnos među dvoje nepoznatih ljudi za koje su stručnjaci na osnovu brojnih testova iz područja psihologije, a ponajprije razgovora s njima, procijenili da su kompatibilni parovi.

I ovu sezonu tim stručnjaka čine doktorica i magistra psihoterapije Iva Stasiow, spisateljica i stručnjakinja za muško-ženske odnose Sanela Kovačević Nelly te profesor psihologije i sudski vještak za psihologiju Boris Blažinić.

Foto: RTL

„Dio kandidata želi ostaviti najbolji dojam, često dajući odgovore s ciljem da nas impresioniraju. Zato im jasno dajemo do znanja kako preuzimaju odgovornost za ono što nam napišu ili kažu. Jer ako lažu, zapravo lažu sebe. Neki dolaze zbog avanture, neki zbog toga da budu viđeni, a neki jer uistinu traže ljubav i romansu. Ponekad dolaze s potisnutim i izrazito bolim iskustvima, dubokim emocionalnim ranama samo da dokažu kako su svi muškarci ili žene iste. Drugim riječima, svi smo mi ovisnici o emocijama, neki pozitivnim neki negativnim. Neki dolaze naći svog 'pokretača' dobrih osjećaja, a neki onoga čiji se 'demoni' najbolje igraju s njihovima“, kaže Boris Blažinić i savjetuje kandidate: „Neka ne ulaze s očekivanjima! To je najopasnije što si mogu napraviti! Ovo je sociološki eksperiment u kojem je cilj da upoznate osobu nasuprot vas, da date šansu sebi i njoj, da se vi dogodite njoj kako bi se ona dogodila vama.“

Foto: RTL Boris Blažinić

Svaka sezona nosi sa sobom neke promjene; od drugih lokacija snimanja do pristupa eksperata u radu s kandidatima, no Iva Stasiow dodaje kako jedno uvijek ostaje isto: „Puno radosti i suza te intrigantnih priča o ljubavi i partnerstvu koji su neizostavni aspekti naših života! Nova će sezonu obilježiti specifični raspleti i zapleti odnosa, no uvijek je prisutna snažna poruka kako ljubav možemo pronaći čak i ako se najmanje nadamo i očekujemo.“

Foto: RTL Iva Stasiow

Stručnjaci naglašavaju da će u novoj sezoni biti još direktniji, imat će stroži pristup, a sve u svrhu poticanja napretka naših kandidata, i kao pojedinaca i kao parova. „Naglasak će biti na prepoznavanju i razumijevanju vlastitih emocija te ponajviše na preuzimanju odgovornosti za vlastito ponašanje - što za neke kandidate neće biti nimalo lako. Ceremonije odluka ove sezone bit vrlo intenzivne i vrlo zahtjevne za kandidate pa gledatelji mogu očekivati puno iznenađenja. To, dakako, uključuje i one romantične, kao i dramatične scene, uz burne reakcije te neočekivane spoznaje koje će ovu sezonu učiniti posebno napetom. Naravno, neće nedostajati strastvenih kao ni bajkovitih trenutaka, zaljubljenosti i rađanja one prave ljubavi kojoj svi teže. Sa sigurnošću mogu reći da gledatelje očekuje iznimno zanimljiva sezona puna strasti, neočekivanih preokreta i uzbuđenja, iz koje će moći izvući važne i korisne pouke“, kaže Nelly.

Foto: RTL Sanela Kovačević Nelly

Ljubitelji ovog formata i u četvrtoj će se sezoni diviti raskošnim vjenčanjima, još raskošnijim medenim mjesecima na predivnim lokacijama u Italiji, Sloveniji i diljem Hrvatske, živopisnim kandidatima željnih pustolovine, a koga su eksperti spojili - doznajte uskoro na RTL-u u novoj sezoni najzanimljivijeg sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'!

