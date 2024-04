Anu su stručnjaci spojili s Alenom u emisiji "Brak na prvu" koji pratimo na RTL-u i dan ranije na Voyu, a za njih je ovo bilo burno iskustvo preplavljeno dramom.

Nakon što su oboje na ceremoniji napisali da odlaze, Ana je za RTL.hr opisala svoje iskustvo u sociološkom eksperimentu.

Svoj put u "Braku na prvu" je opisala kao zanimljiv proces s puno izazovnih, ali i lijepih trenutaka, a potom se osvrnula i na svog partnera u emisiji.

"Rekla bih da je i on pokušavao predstaviti se što je bolje mogao u situaciji u kojoj smo se našli", kaže Ana koja je priznala da s Alenom nema nikakav kontakt od trenutka izlaska iz eksperimenta.

Alen se nije dovoljno trudio

Unatoč odnosu preplavljenom dramom, Ana tvrdi da ju Alen nije povrijedio u emocionalnom smislu, već ju je povrijedila činjenica što se nije dovoljno potrudio da imaju prijateljski odnos.

"Povrijedilo me samo to što nije bio voljan potruditi se oko prijateljskog odnosa, s obzirom na to da smo već bili tu gdje jesmo", rekla je Ana.

Nije joj bilo svejedno što će reći njezina obitelj...

Bivšoj sudionici "Braka na prvu" nije bilo svejedeno kako će njezini bližnji komentirati njezino sudjelovanje u showu.

"Nije mi bilo svejedno što će moja obitelj čitati razne komentare ljudi koji me ne poznaju, a daju si za pravo stvarati razne slike o meni. Sada se ne obaziru na takve komentare jer vide da ni mene ne dotiču. Oni znaju tko sam i kakva sam. To mi je jedino bitno", zaključila je.

Ana je otkrila bi li u nekim situacijama postupila drugačije.

"Sada kada gledam, sigurno bih postupila drugačije. Ušla sam u projekt otvorenih mogućnosti i smatrala sam da tako pristupaju svi. Pokazala sam svoju slabiju stranu tamo gdje nije trebalo, ispravljala 'krive Drine', kako bi se reklo, a možda zapostavila mogućnost da me ljudi vide kao jednu zanimljivu i duhovitu djevojku."

Sudjelovanje u showu gleda kao lekciju

Postoji mnogo trenutaka za koje Ana kaže da će joj ostati u lijepom sjećanju, a priznala je i da ju je cijelo iskustvo ojačalo.

"Svakako druženja s kandidatima kada smo imali slobodno vrijeme. Upoznala sam mnogo divnih ljudi koji su se trudili oko nas. Rekla bih da je iskustvo ponovno probudilo snagu u meni koju sam u to vrijeme izgubila zbog raznih situacija u privatnom životu, a s obzirom na to da sam vrlo emotivna osoba i inače, tada su moje slabosti baš bile vidljive.

Puno toga se promijenilo nakon snimanja eksperimenta i sada na sve ovo gledam samo kao još jednu lekciju."

Ana se nakon showa nastavila družiti uglavnom s kandidatkinjama.

"Ni s kim nisam u lošem odnosu. Najviše se družim s Tinom i Klarom, ali sve su mi drage i čujemo se, a kad se ukaže prilika i vidimo", kaže Ana.

