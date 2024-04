Ana Jakuš, bivša kandidatkinja sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", nakon devet godina rada kao medicinska sestra u jednoj zagrebačkoj bolnici otkrila je kako odlazi. Na papir je napisala "Odlazim" i podijelila fotku na društvenoj mreži. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

"Hvala vam dobri moji ljudi. Suza više nemam", napisala je.

Podijeila je i fotografije s kolegama kojima se također zahvalila na suradnji, a ovaj se odlazak poklopio i s njezinim odlaskom iz showa.

Podsjetimo, Anu su eksperti u "Braku na prvu" spojili s Alenom, no među njima se ljubav nije razvila. Nedavno su oboje na ceremoniji napisali da odlaze, a Ana je za RTL.hr opisala svoje iskustvo u sociološkom eksperimentu.

"Rekla bih da je i on pokušavao predstaviti se što je bolje mogao u situaciji u kojoj smo se našli", kaže Ana koja je priznala da s Alenom nema nikakav kontakt od trenutka izlaska iz eksperimenta.

Foto: RTL Foto: RTL

Unatoč njihovom odnosu prepunom drame, Ana tvrdi da je Alen nije povrijedio u emocionalnom smislu, već ju je povrijedila činjenica što se nije dovoljno potrudio da imaju prijateljski odnos.

"Povrijedilo me samo to što nije bio voljan potruditi se oko prijateljskog odnosa, s obzirom na to da smo već bili tu gdje jesmo", rekla je Ana.

