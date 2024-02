Medeni mjesec Ane i Alena pratili smo u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' na RTL-u i dan ranije na Voyu, a njihov je medeni mjesec sada završio.

Za njih to nije bilo idilično vrijeme jer su se uspjeli nekoliko puta posvađati.

Većinom se sve vrtjelo oko Alenove izjave s vjenčanja kada je Ani otvoreno rekao kako ona nije njezin tip.

Nakon toga se to stalno provlači u njihovom odnosu, a tako je bilo i ovoga puta.

Foto: RTL Foto: RTL Brak na prvu

Alen je pokušao izgladiti stvari

"Htio sam ti se ispričati za ono sinoć. Žao mi je, nisam te htio povrijediti. Ako mi to možeš oprostiti, bilo bi mi stvarno drago. Ne želim nikoga povrijediti. Ne želim tvoje suze. Želim da, ako ništa drugo, budemo u dobrim prijateljskim odnosima. Ako mi možeš oprostiti, bilo bi mi jako drago", ponavljao je Alen.

"Sinoć sam te molila da me pustiš i da pričamo kada se vratimo kući. To te molim i dalje. To ćemo razjasniti kada dođemo kući", rekla mu je.

Alen je samo govorio: "U redu."

"Isprika bez razgovora ne vrijedi. Neće izvući ništa iz ovoga ako samo kaže oprosti", rekla je Ana.

