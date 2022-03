Didusenko je na medijskoj konferenciji priznala kako su njezina baka i njezin djed i dalje u Kijevu. Boji se da Putin neće stati dok ne uništi sve ukrajinsko i ne iskorijeni sve Ukrajince. Također, dodala je kako ukrajinski pozivi za pomoć uopće ne dolaze do onih do kojih bi trebali u Washingtonu i Europi. Osvrnula se i na ponovljene pozive ukrajinskih dužnosnika da se uvede zona zabranjenih letova iznad Ukrajine: "Zatvorite nebo nad Ukrajinom", ponavljala je, "ljudi umiru u skloništima bez hrane, bez vode, bez svjetla, bez topline. To je tragedija. To je terorizam."