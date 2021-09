Goran Bare snimljen je na autocesti kako tetura i djeluje iznervirano i blago dezorijentirano.

Nosio je bocu vode u ruci na autocesti Zagreb-Pula. Bare je u Puli nedavno održao koncert.

Nastupao je na Kaštelu uz Majke te Nenu Belana i Fiumense.

"Imali smo koncert u Puli i došli smo do jednog od tunela na autoputu na kojem su bili radovi. Kolona je bila dugačka 15 kilometara i gotovo pet sati smo stajali na mjestu. Svatko bi izgubio živce od gužve i čekanja, pa ni Bare nije iznimka", rekao je menadžer Alen Tibljaš za Jutarnji list.

"Dosta njih je snimalo Bareta i sasvim mi je razumljivo da je ostalim vozačima Baretova nervoza i pojava bila interesantna. Razumljivo je i što je video posvuda po internetu, Bare je takav lik. No, mogu reći da je bio potpuno trijezan jer išli smo na svirku, a Bare to ozbiljno shvaća. Dapače, neki su nam klinci čak prilazili i nudili pive, no odbili smo. Ljudi su prilazili, komentirali, pričali s njim. I u svakom slučaju, nije bio u opasnosti zbog šetanja po autoputu jer auti su stajali u koloni, a i drugi su ljudi izlazili iz svojih vozila", dodao je menadžer.