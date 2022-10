KAKO ZNA UBOSTI POZE! / Atraktivna kći Zdravka Čolića proslavila 21. rođendan u hot izdanju od kojeg raste tlak: 'Drska od rođenja'

Starija kći legendarnog pjevača Zdravka Čolića proslavila je jučer 21. rođendan. Prelijepa Una već dulje vrijeme privlači pozornost svojim atraktivnim izgledom i lagodnim životom. "Drska od rođenja", napisala je Una pored rođendanskih fotografija u kratkoj crnoj sako-haljini i s jakim make up-om na licu. Tati Zdravku navodno nije drago što njegova mezimica privatni život dijeli s tisućama obožavatelja, no svojim je kćerima uvijek najveća podrška. Atraktivnu Unu na Instagramu prati 39.000 obožavatelja. Manje je poznato da Una ima dva imena i drugo joj je Zvezdana. Kako su srpski mediji svojedobno otkrili, završila je privatnu gimnaziju na Košutnjaku te je imala privatnog vozača dok nije položila vozački ispit. "Što znači slikati se za naslovnice? Nemam ništa protiv kada smo obiteljski na aerodromu da nas fotografiraju, ali da se namjestimo za fotografiranje, za to baš i nisam. Sve spontano u životu dođe. Moja starija kći kad vidi da se slikaju njezine vršnjakinje i izlaze u novine, kaže da njoj to nije važno. Ali, danas kada netko nešto lajka, e onda im je drago', kazao je jednom prilikom Čolić za Blic.