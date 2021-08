Sinoćnji nastup Asafa Avidana na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila još jednom je potvrdio status ovog umjetnika kao jednog od ponajboljih izvođača uživo. Jedan od rijetkih nastupa inozemnih glazbenika ovog ljeta strpljivo smo čekali više od godinu dana, a sudeći po reakciji publike koja je u Šibenik stigla iz cijele Hrvatske, ali i brojnih europskih zemalja, čekanje se isplatilo.

Avidan je prije ljetne turneje bio u svojevrsnoj pauzi od nastupa, umjetničkoj izolaciji koja je urodila albumom Anagnorisis, njegovim najboljim ostvarenjem do sada, sudeći po kritici. Upravo je taj album "nosio“ Asafov nastup. S pozdravom publici izraelski je kantautor otkrio da je već duže vrijeme priželjkivao svoj premijerni nastup u Hrvatskoj, no tek sada se stvorila prilika za to. Nadahnut povijesnim ambijentom i intimnošću pozornice, šibenski je koncert - za razliku od ostalih koncerata na turneji - otpočeo sa Darkness, nešto sporijom i tišom pjesmom iz svog opusa.

Nastavio je s Lost Horse i 900 Days kako bi publika osjetila "vibru“ koncerta i smjer u kojem će večer ići. Uslijedile su uspješnice s prijašnjih albuma - Different Pulses, The Labyrinth Song, Love It Or Leave It - kao i recentni naslovi koji će se tek ustaliti na popisima omiljenih pjesama izraelskog kantautora - Rock of Lazarus i Anagnorisis.

Jedinstveni vokal kojeg često uspoređuju s Jeffom Buckleyjem dok istodobno povlače paralele i s Ninom Simone na trenutke je nježan i melankoličan, no istodobno energičan, sposoban iznijeti artistički raspon od underground psihodeličnog zvuka do soul ritma. To je posebno vidljivo u trenutcima kada se vokalno nalazi na rubu pucanja, da bi već sa sljedećim tonom prešao u snažan vokal koji izvrsno prate i članovi benda: Arbel Yoav na bubnjevima, Levy Shelly na klavijaturama i Adam Scheflan na bas gitari.

U Hrvatsku je Avidan stigao nakon nastupa na velikim europskim festivalima poput Exita i Electric Castlea, gdje je nastupio pred tisućama ljudi. Šibenski je koncert bio druga priča - autentično i neposredno iskustvo kako za glazbenika, tako i za publiku koja je upijala i aklamacijom prihvatila svaku sekundu scenskog nastupa ovog vanrednog vokaliste.

Kako se koncert bližio kraju, nezaobilazne su bile i pjesme koje je snimio s bendom The Mojos, a među njima i ona koja ga je uvela na svjetsku glazbenu scenu - One Day (Reckoning Song).

Oduševljena njegovim glasom, performansom i iskrenošću koju donosi na scenu, publika je aplauzom pozvala Avidana na bis prepun iznenađenja. Po želji publike izveo je pjesme za koje kaže da ne svira često uživo, Weak i Anchor, uz svesrdnu pomoć publike koju je naposljetku pozdravio s Earth Odyssey i I See Her, Don't Be Afraid kao zaključak svog prvog nastupa u Hrvatskoj.

Nakon već šezdeset dana intenzivnog programa, koncert Asafa Avidana vrhunac je ljetne koncertne sezone na šibenskim tvrđavama. Publiku očekuje još desetak večeri na Mihovilu na kojima nastupaju domaće glazbene ikone, dok će za nove nastupe inozemnih zvijezda morati sačekati 2022. za kada su najavljena gostovanja Black Pumas i Jacka Savorettija.