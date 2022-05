Mišljenje građana o politici u Hrvatskoj često bi se moglo svesti na refren popularne pjesme "Laži, laži, laži me". Nju pjeva Alka Vuica koja je odnedavna postala političarka. Doduše, prije 13 godina htjela je biti predsjednica države, ali se proteklog tjedna učlanila u SDP. Za RTL Direkt je otkrila da ne želi više biti predsjednica.

"Ljudima preko šezdesete treba zabraniti da se uopće kandidiraju za predsjednike. Mislim da to treba ostaviti mlađim snagama. Mislim da vijeće staraca može biti u Saboru, baviti se savjetovanjem mladih, ali mladi trebaju preuzeti svjetsku politiku", rekla je i dodala kako se želi baviti lokalnom politikom, jer ju uzrujava život u Zagrebu.

"Uzrujalo me u mom kvartu da se grade, bez veze i smisla, bez infrastrukture, nekakve zgrade. Nekada je postojao Zakon da za jedan kvadrat stana moraš imati sedam kvadrata zelenila. Danas grad prodaje zelenilo privatnicima koji imaju novaca i grade ogromne zgrade gdje ne pripadaju. Ima užasno puno smeća, da ne govorim o tome kako nam cijevi pucaju. Sve se nekako ušminkava na van, a iznutra je sve trulo", ocijenila je Vuica.

'Cijeli život sam bila ljevičarka'

Dodala je da nije isključeno da će se naći i na izbornoj listi SDP-a na sljedećim lokalnim izborima, ako ljudi u stranci prepoznaju njene napore. Govoreći o lokalnoj politici, ocijenila je rad pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

"Bandić je imao karizmu, da je nije imao, ne bi bio toliko puta izabran. Neke stvari je učinio za ovaj grad, ali poslije ne znam što se dogodilo, mislim da je bilo puno muljaža. Neću pričati o novom gradonačelniku, ali ću reći da sam presretna što je Viktor Gotovac okupio mladu ekipu, što je Matija Raos isto fantastičan i on je u Gradskom vijeću. Nastojati ću preko stranke djelovati onoliko koliko mogu. Što se tiče Tomaševića, želim mu puno sreće, mislim da je našao svašta. Mislim da je pošten i vrijedan čovjek, ali nisam se učlanila u Možemo! nego u SDP", rekla je i potom objasnila svoju odluku.

"Uvijek sam dijelila vrijednosti s ljevičarima i socijaldemokratima i cijeli život sam bila ljevičarka. Krajnje je vrijeme da učinim nešto dobro i upotrijebim svoje ime da pomognem ljudima da bolje žive", rekla je Vuica, koja je na društvenim mrežama nedavno objavila, pa ubrzo i izbrisala fotografiju s petokrakom.

"Objavila sam je i nije mi žao da sam je objavila. To je fotka s kapicom Che Guevare koju sam kupila na Kubi prije 10 godina. Iznenadilo me koliko je izazvala hejtova. Moja Tamarica koja vodi moj Instagram, ona se iznenadila. Rekla sam da prestane brisati, da ukloni sliku i onda smo stavili mene u haljini Fride Kahlo i napisala 'Frida je bila moja kraljica', a ona je isto bila ljevičarka. Ne znam zašto je danas u Hrvatskoj prokletstvo kad se kaže da se bori za humanizam, socijalnu demokraciju, za narod. Zašto je to nešto što izaziva tolike kontroverze? Mislim da smo na krivom putu. Moram reći da mislim da je jedini put socijaldemokracija, da svijet mora ići u tom smjeru i da je to jedini način da se svijet pretvori u humano društvo, jer apsolutno ovaj put kojim svijet ide i vladavina tog kapitala, imperijalističkog kapitala, to je nešto što moramo izbjeći. Moramo se boriti za malog čovjeka", ustvrdila je.

Vuče li politika estradu?

Ona doduše nije prva zvijezda estrade koja se okušala u politici, a čini se da bi svjetla pozornice neki rado zamijenili klupama sabornice.

"Mislim da estradu ne vuče politika. Ljudi na neki način misle krivo o toj riječi. Estrada je nastala od malih skupina koje su obilazile i zabavljale ljude. Svi na estradi imaju karizmu i žele nešto učiniti. S određenim godinama imaju potrebu da se uključe u stvarnost. Mnogi ljudi kažu da ih politika ne zanima. Mislim da je to krivo, jer politika je dio našeg društva i mi smo svi uključeni u politiku. Politika se bavi nama koliko i mi njome. Kad sam se učlanila u SDP, iznenadila sam se kolika je to bila reakcija, pisali su mi razni ljudi, mnogi su me hvalili, mnogi kudili, imala sam ružnih poruka kao da sam ubila čovjeka. Nisam mogla to shvatiti. Što se tiče Škore, mislim da je imao dobre namjere, on je veliki autor, napisao je prekrasne pjesme. Trebao je birati bolje svoje suradnike", ustvrdila je.

Politički, ali i umjetnički se osvrnula i na rat u Ukrajini, izdavši spot u kojem se referiraju i na Vladimira Putina. "To je stara pjesma Leta 3, zove se 'Drama'. Let 3 me pozvao prije godinu dana da napravimo obradu pjesme, a Mrle je smislio da napravimo spot. Gonzo je spot režirao i imao je ideju da sjedimo za velikim stolom. Svijetom trebaju vladati žene, a ne frajeri koji se igraju rata i maltretiraju ljude. Kada bi svijetom vladale žene, svijet bi mirisao na kolače i kreme", poručila je Alka.

Otkrila je i hoće li šefu SDP-a, Peđi Grbinu, pisati političke govore. "Pisala sam klincima zadaćnice u školi tako mogu pomoći i Grbinu", zaključila je dodavši da će pomoći gdje god bude trebala.