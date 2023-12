Zahvaljujući vremenu u svemiru - oni koji na posao, na fakultet ili u školu putuju željezničkim prometom mogli bi se susresti s novim problemima. Prema novoj studiji, sunčeve oluje mogle bi utjecati na željezničke nesreće tako da mijenjaju signalizaciju s crvene na zelenu, piše Daily Mail.

"Naše istraživanje pokazuje da vrijeme u svemiru predstavlja ozbiljan, iako relativno rijedak, rizik za sustav željezničke signalizacije, koji bi mogao uzrokovati kašnjenja ili čak imati kritičnije sigurnosne implikacije", rekao je Cameron Patterson sa Sveučilišta Lancaster. "Ovu prirodnu opasnost treba shvatiti ozbiljno", dodao je.

Od blagih do ekstremnih

Sunce, naime, konstantno baca solarni materijal u svemir – nekada u stalnom toku koji je poznat kao "solarni vjetar", a nekada i u kraćim te energičnijim udarima sunčevih erupcija. A kada taj solarni materijal udari u magnetosferu na Zemlji – može stvoriti geomagnetske oluje.

"Utjecaji ovih magnetskih oluja mogu varirati od blagih do ekstremnih, ali u svijetu koji sve više ovisi o tehnologiji, njihovi učinci postaju sve razorniji", objasnili su iz NASA-e.

Solarna oluja iz 1989. godine tako je izazvala nestanak električne energije u cijelom Quebecu. Isto tako, 1959. godine Carringtonov događaj izazvao je požare na telegrafskim postajama. Ono što je zabrinjavajuće je to da rizik od tih oluja raste kako se približavamo "solarnom maksimumu" – vrhuncu u 11-godišnjem ciklusu aktivnosti Sunca. Taj vrhunac, kako se očekuje, trebao bi stići već iduće godine.

'U Ujedinjenom Kraljevstvu očekuju se svakih nekoliko desetljeća'

U svojoj najnovijoj studiji, istraživači su pokušali shvatiti na koji to način solarne baklje mogu utjecati na željezničku industriju. Usredotočili su se na dvije rute – dionicu od Prestona do Lancastera glavne linije Zapadne obale i liniju od Glasgowa do Edinburgha. Njihovi modeli otkrili su zabrinjavajuće rezultate - solarne oluje mogu stvoriti geomagnetski inducirane struje (GIC), a one mogu ometati prijenos i distribuciju električne energije.

"Naše istraživanje sugerira da vrijeme u svemiru može okrenuti signal u bilo kojem smjeru, pretvarajući crveni signal u zeleno ili zeleni signal u crveno", otkrio je Patterson. "Ovo je očito vrlo značajno iz sigurnosne perspektive", dodao je.

To vrijeme očito je toliko snažno, kazali su istraživači, da se takav učinak događa u Velikoj Britaniji svakih nekoliko desetljeća.

"Izgradnjom računalnog modela signalnih kolosijeka koristeći realistične specifikacije za različite komponente sustava, otkrili smo da se svemirski vremenski događaji koji mogu izazvati kvarove u tim kolosijecima očekuju u Ujedinjenom Kraljevstvu svakih nekoliko desetljeća", rekao je Patterson.

Dvije vrste kvarova - oni s 'desne strane' i oni s 'pogrešne strane'

To svemirsko vrijeme, objasnili su istraživači, može izazvati dvije vrste kvarova - oni s "desne strane" uzrokuju promjenu signala iz zelene u crvenu, dok oni s "pogrešne strane" uzrokuju promjenu signala iz crvene u zelenu. Ti, "s pogreše strane", mogu biti potaknuti slabijim geomagnetskim olujama.

Na temelju rezultata, ovaj tim istraživača pozvao je željezničku industriju da razmotri rizik od svemirskog vremena i uvede mjere za njegovo ublažavanje.

"Druge industrije poput zrakoplovstva, proizvodnje i prijenosa električne energije i svemirskog sektora razmatraju rizike za svoje operacije i istražuju kako bi se oni mogli ublažiti. Važno je i da je željeznički sektor uključen u ovo planiranje", kazao je profesor Jim Wild.

"U budućnosti bismo mogli vidjeti vremensku prognozu iz svemira koja bi se koristila za donošenje odluka o ograničavanju željezničkog prometa ako se očekuje ekstremni događaj, baš kao što se trenutno koriste meteorološke prognoze", dodao je Wild.

Što je to Sunčev ciklus?

Sunce je kugla električno nabijenog vrućeg plina koja se kreće i tako stvara snažno magnetsko polje koje prolazi kroz solarni ciklus. Svakih 11 godina, to magnetsko polje potpuno se okrene, dakle Sunčev sjeverni i južni pol zamijene mjesta.

Sunčev ciklus utječe na aktivnosti na površini Sunca, primjerice - sunčeve pjege. One se nekada broje pa se tako prati solarni ciklus. Znači, početak solarnog ciklusa je solarni minimum i tada Sunce ima najmanje pjega. Vremenom se solarna aktivnost - i broj sunčevih pjega - povećava. Sredina solarnog ciklusa je solarni maksimum i tada Sunce ima najviše pjega, a kako ciklus završava - blijedi natrag na solarni minimum i tada počinje novi ciklus.

Velike erupcije na toj užaernoj kugli, poput solarnih baklji i izbacivanja koronalne mase, povećavaju se tijekom solarnog ciklusa. One šalju snažne izljeve energije i materijala u svemir koji mogu utjecati na Zemlju. Tako, primjerice, erupcije mogu uzrokovati svjetla na nebu - aurora, ili utjecati na radio komunikacije i električne mreže na Zemlji.