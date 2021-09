Postoje brojna izvješća temeljena na znanstvenim istraživanjima koja govore o dugoročnim utjecajima klimatskih promjena - poput porasta razine stakleničkih plinova, temperatura i razine mora - do 2100. godine. Pariški sporazum, na primjer, zahtijeva da ograničimo zagrijavanje do 2,0 Celzijeva stupnja iznad predindustrijske razine do kraja stoljeća, piše Science Alert.

Svakih nekoliko godina od 1990. godine ocjenjivali smo naš napredak kroz izvješća znanstvene procjene Međuvladinog panela o klimatskim promjenama (IPCC) i srodna posebna izvješća. Izvješća IPCC -a procjenjuju postojeća istraživanja kako bi nam pokazala gdje smo i što moramo učiniti prije 2100. da bismo ispunili ciljeve, te što bi se moglo dogoditi ako to ne učinimo.

Nedavno objavljena procjena Nacionalno utvrđenih doprinosa Ujedinjenih naroda (NDC) upozorava da nas trenutna obećanja vlada vode prema vrlo opasnom zagrijavanju od 2,7 stupnjeva Celzija do 2100 . To podrazumijeva neviđene požare, oluje, suše, poplave i vrućine te promjene duboke zemlje i vodenog ekosustava.

Te se dugoročne projekcije danas ne uzimaju u obzir u svakodnevnom prilagođavanju klimi i donošenju odluka o okolišu, što je iznenađujuće jer će ljudi rođeni sada do 2100. godine biti u svojim 70-im godinama. Kako će svijet izgledati za njihovu djecu i unuke?

Čak i oni koji ispunjavaju Pariški sporazum, da bi se shvatili, planirali i komunicirali puni prostorni i vremenski opseg klimatskih utjecaja pod bilo kojim scenarijem, istraživači i političari moraju gledati daleko izvan horizonta 2100. godine.

Nakon 2100.

Hoće li 2100. prestati klimatsko zagrijavati? Ako ne, što to znači za ljude sada i u budućnosti? U nedavnom članku otvorenog pristupa u Global Change Biology, nalaze se pokušaji odgovora na ova pitanja.

Znanstvenici su pokrenuli projekcije globalnih klimatskih modela na temelju reprezentativnih koncentracijskih putova (RCP), koji su "vremenski ovisne projekcije koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Projekcije su modelirale niske (RCP6.0), srednje (RCP4.5) i visoke scenarije ublažavanja (RCP2.6, što odgovara cilju "znatno ispod 2 stupnja Celzija" iz Pariškog sporazuma) do 2500. godine.

Također su modelirali raspodjelu vegetacije, toplinski stres i uvjete uzgoja za sadašnje glavne usjeve, kako bi stekli uvid u vrstu ekoloških izazova na koja će se današnja djeca i njihovi potomci možda morati prilagoditi od 22. stoljeća nadalje.

Što je otkriveno?

Njihov model je otkrio da se globalne prosječne temperature stalno povećavaju nakon 2100. prema RCP4,5 i 6,0. Prema tim scenarijima, vegetacija i najbolje površine za sadnju usjeva pomiču se prema polovima, te dolazi do smanjuja površina koje su pogodne za neke usjeve. Mjesta s dugom poviješću kulturnog i ekosustavnog bogatstva, poput Amazonskog bazena, mogla bi postati neplodna.

Nadalje, znanstvenici su otkrili da toplinski stres može doseći fatalne razine za ljude u tropskim regijama koje su trenutno iznimno naseljene. Takva područja mogla bi postati nenastanjiva. Čak i u scenarijima koji podrazumijevaju visoku razinu ublažavanja, otkrili su da razina mora nastavlja rasti zbog širenja i miješanja vode u zagrijanim oceanima.

Iako se nalazi temelje na jednom klimatskom modelu, oni spadaju u raspon projekcija drugih, te pomažu otkriti potencijalnu veličinu klimatskih preokreta na duljim vremenskim skalama.

Da bi doista dočarali kako bi svijet s niskom razinom ublažavanja i jako visokom toplinom mogao izgledati u usporedbi s onim što smo do sada iskusili, znanstvenici su upotrijebili projekcije i raznoliku istraživačku stručnost kako bi napravili niz od devet slika koje pokrivaju tisuću godina (1500., 2020. i 2500. nove ere) u tri glavna regionalna krajolika (Amazonija, Srednji zapad Sjedinjenih Država i Indijski potkontinent).

Slike za 2500. godinu nalaze se na projekcijama RCP6.0 i uključuju pomalo napredne, ali prepoznatljive verzije današnjih tehnologija.

Amazonija

Donja slika prikazuje 2500. godinu, neplodan krajolik i nisku razinu vode koja je posljedica opadanja vegetacije, s rijetkom ili degradiranom infrastrukturom i minimalnom ljudskom aktivnošću.

Srednji zapad Sjedinjenih Država

Posljednja slika prikazuje poljoprivrednu prilagodbu vrućoj i vlažnoj suptropskoj klimi, sa zamišljenim suptropskim agrošumarstvom temeljenim na uljnim palmama i sukulentima sušnog područja. Za usjeve se brinu dronovi s umjetnom inteligencijom. Smanjena je prisutnost ljudi.

Indijski potkontinent

Donja slika prikazuje budućnost tehnologija prilagodljivih toplini, uključujući robotsku poljoprivredu i zelene zgrade s minimalnom prisutnošću ljudi zbog potrebe za osobnom zaštitnom opremom.

Tuđinska budućnost?

Između 1500. i danas bili smo svjedoci kolonizacije i industrijske revolucije, rađanja modernih država, identiteta i institucija, masovnog sagorijevanja fosilnih goriva i povezanog porasta globalnih temperatura.

Ako ne zaustavimo zagrijavanje klime, sljedećih 500 godina i dalje promijenit će Zemlju na način koji dovodi u pitanje našu sposobnost održavanja mnogih bitnih uvjeta za opstanak - osobito u povijesno i zemljopisno ukorijenjenim kulturama koje nam daju smisao i identitet.

Prema projekcijama, Zemlja bi mogla postati ljudima tuđa. Odabir s kojim se suočavamo je hitno smanjenje emisija, dok se nastavljamo prilagođavati zagrijavanju koje ne možemo zbog emisija do sada, ili moramo početi razmišljati o životu na Zemlji koji će biti vrlo različit od ovog.