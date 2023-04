Odmetuta crna rupa koja juri kroz svemir je poput ničega dosad viđenog, rekli su znanstvenici. Objekt se prvi put pojavio kao "ogrebotine" na slikama s NASA-inog svemirskog teleskopa Hubble.

Ali znanstvenici sada vjeruju da je to crna rupa, izbačena iz svoje matične galaksije i para kozmos, ostavljajući za sobom trag zvijezda, piše Independent.

Kako prolazi, rađaju se nove zvijezde

“Mislimo da vidimo trag iza crne rupe gdje se plin hladi i može formirati zvijezde. Dakle, promatramo formiranje zvijezda koje prati crnu rupu,” rekao je Pieter van Dokkum sa Sveučilišta Yale. “Ono što vidimo je posljedica. Poput traga iza broda, vidimo trag iza crne rupe", pojašnjava

Profesor Van Dokkum slučajno ju je uočio na slikama teleskopa Hubble i dokumentirao ih u novom radu, 'A Candidate Runaway Supermassive Black Hole Identified by Shocks and Star Formation in its Wake', objavljenom u The Astrophysical Journal Letters.

Supermasivna crna rupa juri kroz svemir

Crna rupa teška je čak 20 milijuna puta više od Sunca i putuje toliko brzo da bi, da je u našem Sunčevom sustavu, između Zemlje i Mjeseca putovala za 14 minuta. Iza nje nalazi se trag zvijezda koji se proteže 200.000 svjetlosnih godina, dvostruko širi od naše galaksije Mliječni put.

Smatra se da su te zvijezde nastale kada je crna rupa proletjela kroz svemir, sabivši plin koji se potom kondenzira i stvara zvijezde. Znanstvenici misle da se to događa jer se crna rupa kreće tako brzo kroz taj plin da ga šokira - ali još uvijek ne znaju točno kako to funkcionira.

Tražio skupove zvijezda, a onda ostao u šoku

Cijeli fenomen slučajno Van Dokkum je vidio dok je tražio kuglaste skupove zvijezda u obližnjoj patuljastoj galaksiji. Umjesto toga, vidio je nešto što je izgledalo kao artefakti na slikama i rekao da je "čista slučajnost što smo naišli na to". “Samo sam skenirao Hubbleovu sliku i onda sam primijetio da imamo malu crtu. Odmah sam pomislio, 'oh, kozmička zraka udara u detektor kamere i uzrokuje artefakt linearne slike'. Kada smo eliminirali kozmičke zrake, shvatili smo da je još uvijek tu. Nije izgledalo kao ništa što smo prije vidjeli.”

Odbjegla crna rupa vjerojatno je nastala od strane grupe crnih rupa koje su se tijekom vremena sudarile. Prve dvije su vjerojatno nastale kada su se dvije galaksije spojile prije otprilike 50 milijuna godina, s dvije supermasivne crne rupe u njihovom središtu, koje su se potom vrtjele jedna oko druge.

Izbačena u sudaru svemirskih titana?

Zatim se pridružila još jedna galaksija sa svojom supermasivnom crnom rupom. To je destabiliziralo duet i jedan od njih je vjerojatno bačen u svemir, iako znanstvenici ne znaju koji. Znanstvenici se nadaju da će potvrditi tu teoriju pomoću naknadnih promatranja, provjeravajući je li objekt zaista crna rupa i kako je mogla nastati.

Ako se to potvrdi, bit će to prvi put da je potvrđeno da je crna rupa izbačena iz svoje matične galaksije. Takav se fenomen predviđao desetljećima. "Ovako nešto nikada nije viđeno nigdje u svemiru", rekao je profesor Van Dokkum.

“Dugo smo znali da supermasivne crne rupe postoje i otprilike 50 godina se predviđalo da bi ponekad mogle biti izbačene iz galaksija. Ako se potvrdi, ovo bi bio prvi dokaz odbjegle supermasivne crne rupe, što potvrđuje ovo predviđanje.”, zaključuju u radu.