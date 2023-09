Nakon nepodnošljive vrućine i požara, jug Europe sada pogađaju razorne poplave. Najprije u Španjolskoj i Italiji, a zatim i u Grčkoj i Turskoj. U pitanju je fenomen poznat kao „omega blok" koji se pojavljuje kada nastanu polja visokog tlaka, ističe DW. Ona su bitna na prijelazu iz ljeta ka zimi, jer se brinu oko „ujednačavanja" temperature između tropskih i polarnih regija. Ali, ponekad se „omega blok" javlja usred ljeta ili zime.

Kad meteorolozi čuju za ovaj pojam, obično znaju da ih čeka puno posla. Omega je uporna i stabilna – trenutno se nad srednjom Europom drži polje visokog tlaka „ograđeno“ poljima niskog tlaka nad sjevernim Atlantikom i istokom kontinenta. Vremenska karta u takvim okolnostima jako podsjeća na posljednje slovo grčkog alfabeta, tako je ovaj fenomen i dobio ime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekom sunce, nekom kiša

Posljedice su šarolike. U centru bloka, recimo u Njemačkoj, dolazi do miholjskog leta jer polja niskog tlaka prolaze daleko, preko Sredozemlja. Ali južni europski poluotoci, Pirineji, Apenini i Balkan, poprišta su epskih kiša jer se nad njima uporno zadržava polje niskog tlaka.

Hladniji zrak sa sjevera sudara se s vrućim zrakom Sredozemlja, isparavanje mora tako polje niskog tlaka opskrbljuje dodatnom snagom, a posljedica su oluje i lokalni obilni pljuskovi. Nakon dugog sušnog ljeta, ispucala zemlja nije u stanju upiti te vodene mase. Još su požari prethodno progutali mnogo vegetacije koja inače zadržava vodu. Posljedica su razorne poplave i klizišta.

Sve više ekstrema

Meteorolozi kažu da su stanja takvih „blokada“ sve češća. Zbog njih kišonosni zapadni vjetrovi sve teže pronalaze put do srednje Europe. To mijenja prilike u srcu Europe. Jer, navikli smo da polja visokog tlaka nastaju bliže tlu, ali da ih onda raznose zapadni vjetrovi u smjeru rotacije Zemlje – dakle od zapada ka istoku. To je u srednjoj Europi značilo umjerene temperature sa smjenom sunčanih i kišnih dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Omega blokovi" se ne mogu izravno povezati s klimatskim promjenama, oni nastaju ovisno s kratkoročnim atmosferskim uvjetima. Ali, klimatske promjene mogu utjecati na učestalost i snagu pojedinih atmosferskih fenomena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teško je reći koliko će potrajati ovaj aktualni blok, ali prognoza za Balkan je još uvijek loša. Meteorolozi kažu da bi tek početkom ili krajem idućeg tjedna atlantska polja niskog tlaka mogla utjecati na promjene vremenskih prilika.