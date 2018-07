NEVJEROJATNO OTKRIĆE: Ispod Zemljine površine leži milijarda tona dijamanata?

Ovo otkriće vrijedilo bi oko 1.250.000.000.000.000.000.000.000.000 kuna.

Dijamanti nisu samo najčvršći poznati materijal, već ih ima i znatno više no što se to mislilo, piše Mirror.

Najdrevniji ostaci kopna

Znanstvenici vjeruju da su locirali preko milijardu tona dijamanta zakopanih ispod površine zemlje. Možda čak na dubini od oko 160km, tvrdi ekipa znanstvenika s MIT-a. Dijamanti se nalaze u ‘kratonskim korjenima’ kontinenata. Radi se o najstarijim dijelovima kopna koji su toliko duboko da ljudi ne mogu do njih.

“Ovo pokazuje da dijamanti nisu egzotičan mineral, već geološki promatrano, relativno čest”, rekao je dr. Urlich Faul, znanstvenik s MIT-ovog Odjela za zemaljske, atmosferske i planetarne znanosti. “Ne možemo doći do njih, no ipak, ima puno više dijamanata nego što smo to ikad prije mislili.” Ugrubo procijenjeno, milijarda tona dijamanata mogla bi postići cijenu od 1.250.000.000.000.000.000.000.000.000 kuna, što bi sigurno destabiliziralo svjetsku ekonomiju, kada se ne bi u obzir uzela činjenica da bi tolika količina znatno srušila cijenu.

Znanstvenici su došli do ovog otkrića kada su poslali zvučne valove kroz zemljinu koru te otkrili kako se ovi kreću brže od očekivanog kroz određene dijelove stijena. Smatra se da ti kratonski korjeni imaju oblik naopakih planina. Najdublje što su ljudi ikad došli konvencionalnim bušenjem je 12 kilometara u Rusiji. Poduhvat je trajao 20 godina i napušten je nakon raspada Sovjetskog Saveza.

Jedino razumno objašnjenja

Dr. Faul je objasnio da su kratoni “poput komada drveta koji plutaju na vodi. Malo su manje gusti od svoje okoline pa ne završe natrag u stijenama već ostanu plutati na površini. Zbog toga u sebi sačuvaju ostatke najstarijih stijena. Otkrili smo da je potrebno samo 1% do 2% dijamanata u kratonima da ne potonu.”

“Radi se o indicijama, ali sve smo spojili. Prešli smo sve mogućnosti, iz svakog ugla, i ova je jedina preostala kao razumno objašnjenje”, rekao je znanstvenik.