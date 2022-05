Inženjerski tim NASA-e istražuje misterij koji se događa na letjelici Voyager 1, piše Independent.

Voyager 1 je inače najudaljeniji objekt koji je stvorio čovjek, a lansiran je prije 44 godine. Trenutno djeluje na rubu Sunčevog sustava.

Međutim, znanstvenici su otkrili da letjelica uspješno prima i izvršava naredbe sa Zemlje, ali očitanja iz sustava ne odražavaju ono što se zapravo događa na Voyageru 1, odnosno da šalje "nemoguće podatke".

Nije se pokrenuo nikakav sustav zaštite od kvara

Sustav održava orijentaciju letjelice, držeći njezinu antenu točno usmjerenu na Zemlju, tako da se podaci s nje mogu slati u Nasu. Iako svi pokazatelji upućuju na to da sustav radi normalno, telemetrijski podaci koje vraća čini se da su nasumično generirani. Na taj način se ne odražava bilo kakvo moguće stanje u kojem bi sustav mogao biti.

Također, problem nije pokrenuo nikakav sustav zaštite od kvara koji bi mogao staviti Voyager u siguran način rada, a signal nije oslabio što sugerira da je antena još uvijek u svom normalnom položaju, usmjerena prema Zemlji.

NASA kaže da će nastaviti pratiti situaciju jer je moguće da bi nevažeće podatke mogao proizvesti neki drugi sustav, ali kažu da ne razumiju zašto se to događa niti koliko dugo bi to moglo trajati. Potrebno je otprilike dva dana da poruka sa Zemlje stigne do Voyagera i dobije odgovor od letjelice.

Veliki izazovi za inženjerski tim

"Ovakav misterij je na neki način primjeren u ovoj fazi misije Voyager", rekla je Suzanne Dodd, voditeljica projekta za Voyager 1 i 2 pa dodala:

"Obje su letjelice stare skoro 45 godina, što je daleko iznad onoga što su organizatori misije očekivali. Također, mi smo u međuzvjezdanom prostoru, okruženju s visokim zračenjem u kojem prije nije letjela nijedna letjelica. Dakle, postoje veliki izazovi za inženjerski tim. Ali, mislim da ako postoji način da se riješi ovaj problem, naš će ga tim pronaći."

Postoji mogućnost da NASA neće pronaći izvor problema i umjesto toga mora izdati izmjene softvera ili koristiti jedan od pričuvnih sustava letjelice. Slično je već učinjeno 2017. godine kada se Voyager morao prebaciti sa svojih primarnih potisnika na sekundarne zbog znakova degradacije.