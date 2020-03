ZABORAVITE NA PROLJEĆE: Snijeg će sutra prijepodne padati u cijeloj unutrašnjosti

Sutra vrijeme vrlo slično današnjem, a jedina razlika u odnosu na danas bit će zapravo stanje tla

Hladni prodori u ovo doba godine razmjerno su česti ali unatoč tome mnoge je iznenadio snijeg nakon jedne od toplijih zima, piše RTL.

Stanovnici unutrašnjosti jutros su se tako probudili uz prvi ovogodišnji pravi snježni pokrivač, a pokoji centimetar izmjerili su i motritelji na meteorološkim stanicama u Šibeniku i Senju. Još ga je više bilo na fotografijama koje nam danas stižu iz svih dijelova zemlje, a najviše, dakako, iz Like. Potreseni Zagreb imao je tek simboličan snježni pokrivač, 2 su centimetra izmjerena u Maksimiru, a 4 na zračnoj luci.

Vrijeme sutra

Sutra vrijeme vrlo slično današnjem, a jedina razlika u odnosu na danas bit će zapravo stanje tla. Unutrašnjosti će već ujutro na tlu biti 5 do 15 centimetara snijega više nego danas. Snijeg će prijepodne padati u cijeloj unutrašnjosti, a bura će ga nositi i na neke dijelove obale.

U nizinama će napadati novih 5 do 10 centimetara, u gorju i do 30 pa će ga ukupno na tlu mjestimice biti i oko pola metra. I dalje razmjerno vjetrovito pa osobito u gorju valja računati i na manje vijavice. Kako dan bude odmicao oborine će biti sve slabije, a u Podravini i Baranji snijeg će čak malo omekšati i dijelom prijeći u susnježicu.

Na Jadranu većinom suho, uz navedeno proletavanje snijega moguć je samo rijetko kakav krakotrajan pljusak, i to uglavnom na jugu. Bura će pod Velebitom i na šibenskom području ponovno ojačati, do jutra će udari ponovno dosegnuti 100 do 120 kilometara na sat, a nakon kraće pauze sredinom dana, iduće noći vjerojatno i do 150! Podjednako hladno kao danas, uz jači vjetar osjećaj iznimne hladnoće.

Ostatak tjedna na kopnu

Još malo snijega može pasti tijekom četvrtka, i to uglavnom u gorju, dok će u nizinama samo rijetko biti slabih pljuskova susnježice. Temperatura u gotovo beznačajnom porastu, ali će se uz slabljenje vjetra ipak činiti dosta ugodnije.

Od petka većinom suho, za vikend i djelomice sunčano te ponovno toplije. Sunčano i toplo vrijeme kakvo si zamišljamo kad maštamo o proljeću nećemo tako skoro opet imati, ali ovog grubog zimskog vremena ćemo se ipak riješiti.

Ostatak tjedna na moru

Na moru u četvrtak još podjednako jaka bura i povremena kiša, a od petka sve pitomije vrijeme. Vikend sunčan i ugodniji, a nova kiša moguća je u ponedjeljak. No, o tom potom!