Vojno sigurnosno-obavještajna agencija ponovo se našla pod povećalom javnosti i to zbog navodnih nezakonitih radnji unutar vojno-obavještajnog sustava. Prijave su poslane u Sabor, a o svemu je informiran i državni vrh. No, što je do sada poduzeto u vezi navoda da se u vojnoj agenciji krši zakon, još nije poznato.

Za sada, nitko ništa konkretno ne govori - niti Vlada, niti Ured Predsjednika, a niti Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Podaci su, navode, tajni, pa se o njima ne progovara javno.

Bivši ravnatelj i zamjenik otuđili pet milijuna kuna

Ovo nije prvi puta da se VSOA našla u nezgodnoj situaciji, a među većim aferama agencije čija je zadaća sustavno prikupljanje, analiza, obrada i ocjena podataka koji su od značaja za nacionalnu sigurnost, s ciljem otkrivanja i sprječavanja radnji pojedinaca ili skupina koje su usmjerene protiv opstojnosti, neovisnosti, jedinstvenosti i suvereniteta Republike Hrvatske, bila je ona kada su bivši vojni obavještajci osuđeni na tri godine zatvora zbog krađe novca za doušnike.

Bivšem ravnatelju VSOA-e Darku Grdiću i njegovom zamjeniku Ognjenu Preostu, 2018. godine je na zagrebačkom Županijskom sudu izrečena nepravomoćna presuda, a osuđeni su na po tri godine zatvora zbog optužbi da su od 2009. do 2012. otuđili gotovo pet milijuna kuna namijenjenih za isplate doušnicima. Na uvjetne su kazne osuđeni i tajnik kabineta ravnatelja VSOA-e Zdeslav Ivanković te operativni dočasnik u kabinetu ravnatelja Denis Lukinić.

Prema nepravomoćnoj presudi, Preost je otuđio preko tri milijuna kuna, Grdić oko milijun i pol kuna, Ivanković 182.000, a Lukinić 199.000 kuna.

Slavodobitnik Sinjske alke jedan od ključnih aktera afere

Inače, Ognjen Preost umirovljeni je brigadni general te poznati alkar, jedan od trofejnijih slavodobitnik Sinjske alke među živim alkarima, s pet osvojenih plamenaca.

Za Preosta se govori kako je bio miljenik Gojka Šuška te bivšeg predsjednika Stjepana Mesića. S Alkom se razišao kada je alkarski vojvoda Mirko Norac dospio u zatvor, a on je bio jedan od rijetkih koji su tad stali na Mesićevu stranu, zbog čega su ga nazivali "Mesićevim pulenom".

Slobodna Dalmacija pisala je da je gubitak u Alci uvelike je nadomjestio u Zagrebu, gdje je iz HVU-a prešao u vojnu sigurnosno-obavještajnu službu, u kojoj je ubrzanim postupkom prešao sve poslove i dužnosti, od operativnih do najodgovornijih.

Navodno je Mesićevim ukazom Ognjen Preost postao najmlađi brigadir HV-a te kao takav postavljen je na dužnost zamjenika ravnatelja VSOA-e.