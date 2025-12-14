U unutrašnjosti magla, na moru i gorju sunčano: Meteorologinja otkrila što nas čeka u ostatku tjedna

I nastavak vikenda uz dvije slike vremena, u anticikloni na Jadranu i u višem gorju sunčano i vedro, a u unutrašnjosti dugotrajna gusta magla i niski oblaci.

Nedjelja

Od jutra u nizinama unutrašnjosti oblačno s dugotrajnom, često i cjelodnevnom maglom, mjestimice je moguća i rosulja, a bit će i hladno uz temperaturu između -3 i 1. Na Jadranu pretežno sunčano, ponegdje će na sjevernom dijelu biti sumaglice ili magle, a vjetar slab, tek povremeno i umjeren sjeverozapadni. Temperatura uz obalu od 5 do 10 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima tmurno, sivo i maglovito, bit će i hladno - temperatura biti oko 2, 3 stupnja. Više sunca će biti u višem gorju gdje će i temperatura biti viša.

Na istoku zemlje većinom oblačno, često s gustom maglom uz koju će vidljivost biti znatno smanjena, a tek rijetko može proviriti koja zraka sunca, izglednije u slavonskom gorju. Temperatura uglavnom ispod 5 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano, vjetar većinom slab, na otvorenom moru umjeren sjeverozapadni, a temperatura oko 15, najviše do 18 stupnjeva.

Pretežno sunčano i na sjevernom Jadranu i u višem gorju, jedino će u Lici ponegdje biti maglovito. Vjetar slab, a temperatura u gorju od 3 do 10, na moru i do 15 stupnjeva.

U novom tjednu

Početak novog tjedana u unutrašnjosti stabilan - ujutro i navečer magla, ali neće biti dugotrajna kao za vikend pa će od sredine dana biti i sunčanih razdoblja. U srijedu promjenjivo oblačno, povremeno s kišom koje će još ponegdje biti i u četvrtak. U početku dosta hladno, a onda će sredinom tjedna uz južinu rasti i jutarnja i dnevna temperatura.

Na Jadranu u ponedjeljak pretežno sunčano, utorak postupno raste naoblaka, ponegdje će kiše biti već popodne, a još češće u srijedu kada su mogući i pljuskovi. Vjetar slab, zatim će utorak zapuhati jugo, u srijedu povremeno i jako. Uz južinu će malo rasti temperatura, osobito jutarnja, a dnevna ostaje oko ugodnih 15 stupnjeva.