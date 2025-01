Osjetno zahladnjenje u cijeloj Hrvatskoj: Slijedi stabilna zima niskih temperatura

Osjetno je zahladilo s hladnom frontom i ciklonom, ali taj sustav već napušta naše krajeve. Ipak, poremećaj će se zadržavati južnije od nas, a kako će jačati anticiklona sa sjeverozapada bit će hladno, ali sve vjetrovitije.

SUBOTA

Ujutro i prijepodne razvedravanje u sjevernom dijelu zemlje, u nizinama mjestimice magla, osobito na istoku. Više oblaka u Dalmaciji, ali samo sporadično koja kap kiše, izglednije na krajnjem jugu i u zaobalju. Bura slaba do umjerena, ali pod Velebitom od jutra opet u jačanju pa će biti već jakih, do sredine dana i olujnih udara. Na kopnu hladno -3 ili -4 °C. Na Jadranu od svega 3 °C na vedrijem sjevernom dijelu do 9-10 °C u oblačnijoj Dalmaciji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj očekuje se izdizanje niskih oblaka, zatim većinom sunčano vrijeme. Bez vjetra, ali prohladno uz 4 ili 5 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, nešto oblaka moglo bi ostati u Posavini. Temperatura malo viša nego danas popodne, bit će između 3 i 5 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Dalmaciji još uvijek pretežno oblačno, osobito nekako južnije od Splita, gdje još uvijek postoji mogućnost za mjestimičnu kišu, no u manjim količinama. Bura će pojačati na sjevernom dijelu, a južnije tek kasno navečer. Temperatura između 10 i 13 °C, malo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu najviše sunčanog vremena, ali već i vjetrovito. Puhat će jaka, ponegdje na udare olujna bura. Uz more između 8 i 11 °C, rijetko više od toga, a u gorju tek mali plus.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijede nam hladne i donekle stabilne zimske prilike. U jutarnjim satima izraženiji minusi uz inje i mraz. Dojam hladnoće u nedjelju i ponedjeljak će pojačavati umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a osim utorka neće biti baš ni sasvim sunčano, ali hoće uglavnom suho. Tek nakratko je moguć povremeno slab snijeg u gorju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu će se promjenjiva naoblaka i dalje zadržavati na krajnjem jugu do početka idućeg tjedna, no rijetko će biti oborina, nešto izglednijih u noći na ponedjeljak. Postoji šansa za slab snijeg ili susnježicu nošenu burom na širem dubrovačkom području, nešto rjeđe i u velebitskom kanalu. No, ono na što posebno treba obratiti pozornost je bura u nedjelju i ponedjeljak koja će ponegdje puhati orkanskom jačinom i zasigurno uzrokovati probleme, moguće i prekide u cestovnom i pomorskom prometu. Znatno mirnije od utorka, kada i uz samo more može lokalno biti mraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa