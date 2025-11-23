Nedjelja mirnija, ali nova ciklona već stiže: Pogledajte što nas čeka u ponedjeljak

Zimski je bio početak vikenda, ali nedjelja donosi smirivanje vremena. Naime, ciklona i frontalni poremećaji sutra odmiču od naših krajeva, a vrijeme će prolazno stabilizirati. Prolazno, jer se već u ponedjeljak novi poremećaj spušta u Sredozemlje i nama kreće dotok većih količina vlage i toplijeg zraka.

Nedjelja

Ujutro postupan prestanak oborina, a na većem dijelu Jadrana kreće razvedravanje. Tek koja kap još moguća na krajnjem jugu. Na kopnu vjetar uglavnom slab, a značajno će oslabjeti i bura, iako još pod Velebitom u početku može biti olujnih udara. Bit će hladno, na kopnu uz jutarnje minuse izgledna i poledica, osobito na cestama.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake pa i djelomično razvedravanje, ali ostaje hladno. Zapuhat će slab jugozapadni vjetar, izraženije u gorju. Temperatura jedva malo iznad nule.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu kidanje oblaka tek prema večeri, no bit će suho. I mjestimice umjeren sjeverozapadnjak postupno slabi. Hladno uz najviše 1 do 3 °C.

U Dalmaciji razvedravanje i na krajnjem jugu pa će prevladavati sunčano vrijeme. Bura slabi, okreće na sjeverozapadnjak koji će navečer još oslabjeti. Temperatura između 7 i 9, malo više samo na jugu, a malo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu, čak i u gorju dosta sunca i mirnije. U gorskim područjima ostaje ispod nule, a uz more 7-8 pa i 10 stupnjeva u plusu. Ipak, navečer sve oblačnije, najprije uz zapadnu obalu Istre, zatim i na Kvarneru, kasnije u noći već i slabe oborine.

U novom tjednu na kopnu

U ponedjeljak u unutrašnjosti kreće južine. Nakon vrlo hladnog jutra, temperatura u porastu, snijeg će se topiti, a uz sve češću kišu, osobito tijekom utorka i otopiti. U Gorskoj Hrvatskoj može pasti i obilnija količina, a malo snijega ili samo susnježice u gorju bit će ponovno u noći na srijedu. Drugi dio tjedna mirniji, sunčaniji, uglavnom suh, ali razmjerno hladan.

U novom tjednu na moru

Na Jadranu ponedjeljak i utorak po jakom na udare olujnom jugu zatim i oštru. Obilna kiša najprije na širem riječkom području, a u utorak duž cijele obale pa i u zaleđu. Osjetno toplije, ali smirivanje tijekom srijede. Od četvrtka i znatno sunčanije po jakoj buri koja će se proširiti duž cijelog Jadrana, a malo će opet i zahladiti.