Sunce i visoke temperature neće dugo potrajati, meteorologinja otkrila što nam stiže za vikend

Vrijeme po južini, uz ciklonu će biti vrlo nestabilno i vjetrovito, većinom oblačno, s kišom i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i obilnom, uz sve i iznadprosječno toplo.

ČETVRTAK

Prijepodne umjereno ili pretežno oblačno, u unutrašnjosti će biti sunčanih razdoblja. U gorju i na sjevernom Jadranu kiša i pljuskovi, lokalno i obilni, a ponekog će biti i u Dalmaciji. Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar, na moru će jačati jugo i ošto, a uz južinu će ujutro biti toplo.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima porast naoblake, a kiše će biti tek navečer i u noći na petak, rijetko je moguć i kakav izraženiji pljusak. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak, navečer mjestimice i olujan, a temperatura između 20 i 22 stupnja.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu promjenjivo, kiša se očekuje tek navečer. Puhat će umjeren i jak južni i jugoistočni vjetar, a temperatura do maksimalno 25 stupnjeva.

U Dalmaciji umjereno ili pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, krajem dana je na jugu moguće i jače nevrijeme. Jugo će jačati na jako do olujno, navečer će i okrenuti na jugozapadnjak, a temperatura od 18 do 23 stupnja

Vrlo nestabilno i većinom oblačno i na zapadu zemlje. Na sjevernom Jadranu i u gorju kiša i pljuskovi, lokalno će u pasti i više od 100 litara po metru četvornom pa su moguće urbane ili bujične poplave. Uz to ostaje vrlo vjetrovito s jakim i olujnim jugom i južnim vjetrom, navečer će naglo okrenuti na jugozapadnjak. Dnevna temperatura između 14 u gorju i 20 na moru

IDUĆIH DANA

Idućih dana u unutrašnjosti promjenjivo i nestabilno, bit će povremenih oborina, ali manje intenzivnih u odnosu na četvrtak, u subotu će često izostati. U nedjelju većinom oblačno s kišom, lokalno i obilnom, a onda će tijekom ponedjeljka oborine prestajati, a naoblaka se smanjivati. Temperatura će biti u padu, već u petak dnevna i 10-ak stupnjeva niža u odnosu na četvrtak, a od vikenda će i jutra biti osjetno svježija

Na Jadranu još u petak vjetrovito, zapuhat će zapadnjak, zatim za vikend opet jugozapadnjak i jugo, a u novom tjednu sjeverozapadnjak. Bit će promjenjivo, u petak uglavnom suho, malo kiše je moguće sredinom dana, a u subotu i osobito u nedjelju će kiša biti češća, lokalno su mogući i izraženi pljuskovi. Tijekom ponedjeljka prestanak oborina i postupno razvedravanje. Temperatura i na Jadranu nešto niža.