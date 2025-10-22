Kiša i pljuskovi s grmljavinom: Meteorologinja najavila čak i poplave, evo gdje

Oblačno i nestabilno bit će nam i dalje uz dotok vlažnog zraka sa jugozapada. Kiša uglavnom na moru uz južno strujanje zbog kojeg će biti i toplije.

Na Jadranu i područjima uz Jadran ostaje oblačno uz jugo i jugozapadnjak u gorju. Povremeno će padati i kiša, ali uglavnom slaba, a na jugu su mogući i pljuskovi. Jutarnja temperatura između 10 i 16 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne, što se tiče kopnenog dijela, neće biti previše promjena, promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i iznadprosječno toplo uz umjeren jugozapadnjak i južni vjetar.

Slično i na istoku zemlje gdje će temperatura sutra uglavnom biti iznad 20 stupnjeva.

Jadran ostaje i dalje nestabilan zbog čega su poslijepodne mogući pljuskovi, u srednjoj Dalmaciji moguća je i grmljavina. Jugo će malo oslabjeti i sutra biti uglavnom umjereno.

Na sjevernom dijelu pretežno oblačno, povremena kiša i toplo uz jugo. Slično i u gorskoj Hrvatskoj gdje će kiša poslijepodne biti obilnija, a temperatura bez promjena - od 14 u gorju do 18, 19 na Jadranu.

NAREDNI DANI NA KOPNU

Do kraja tjedna još dosta kiše, ali i osjetno niže temperature tamo krajem tjedna i početkom idućeg! U četvrtak tijekom dana naoblačenje, a kiša tek navečer i osobito u noći na petak. Najobilnija će biti na zapadu zemlje, a u gorskim dijelovima moguće su i poplave. Nakon iznimno toplog četvrtka, od petka postupno sve hladnije do nedjelje 10-ak stupnjeva manje!

NAREDNI DANI NA MORU

Na Jadranu u četvrtak olujno pa i orkansko jugo, kiša i povremeno jaki pljuskovi praćeni grmljavinom. Vrijeme će sa četvrtka na petak na sjevernom dijelu biti opasno zbog velike količine kiše, nakon čega će i ovdje biti malo manje toplo, osobito ujutro. Do kraja tjedna promjenjivo uz kratkotrajne pljuskove.