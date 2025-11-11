Vikend donosi novu promjenu vremena: I mnogima se neće baš svidjeti

Stabilnost u ovo doba godine u unutrašnjosti znači čestu i dugotrajnu maglu, a upravo će magla obilježiti iduće dane u kopnenim predjelima, bit će je i ponegdje uz obalu.

UTORAK

U unutrašnjosti veći dio prijepodneva magla i niski oblaci, koji će se tek sredinom dana stanjivati. Vedrije će biti u višim nadmorskim visinama te uz obalu gdje će i prevladavati sunčano. Na kopnu slab vjetar, a na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od nula do pet, a na Jadranu između devet i 13 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčana razdoblja, mjestimice će se niski oblaci zadržati veći dio dana, a prema večeri će se magla opet brzo stvarati. Dnevna temperatura će ovisiti o naoblaci, gdje se magla ranije raziđe će biti i oko 11, 12 stupnjeva, a tamo gdje ostane oblačno tek pet, šest.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu su moguća sunčana razdoblja, ali mjestimice će magle biti veći dio dana, osobito uz rijeke. Dnevna temperatura između 9 i 12, ali uz nisku naoblaku osjetno hladnije.

U Dalmaciji druga, vedrija slika vremena pa će veći dio dana biti pretežno sunčano, često i vedro. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura između 15 i 19 stupnjeva pa će biti ugodno.

Na sjevernom Jadranu sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. U gorju sunčana razdoblja, a niske naoblake će biti još uglavnom po kotlinama. Dnevna temperatura u gorju od osam do 12, a na moru i do 18 stupnjeva.

DO KRAJA TJEDNA

U nastavku tjedna u unutrašnjosti u noći i ujutro magla i niski oblaci koji će se ponegdje zadržavati i veći dio dana, osobito u nizinama u blizini rijeka. Poslijepodne će biti sunčanih razdoblja, ponegdje i duljih. Vikend donosi promjenu vremena, čini se da će u unutrašnjosti ona uglavnom proći kroz višak oblaka, a uz južinu će dnevna temperatura biti nešto viša.

Na Jadranu do vikenda pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, mjestimice će ujutro biti magle, osobito u četvrtak uz zapadnu obalu Istre. Za vikend oblačnije, izgledna je i kiša, lokalno i pljuskovi, ponajprije na sjevernom dijelu, ali moguće i na jugu. Nakon jugozapadnjaka će u subotu zapuhati jugo, a iza njega će naglo jačati bura.