JOŠ MOGUĆI LOKALNI PLJUSKOVI / Smirivanje vremena pa južina. A onda i nove oborine: Evo što nas čeka u novome tjednu

Nastavlja se smirivanje vremena. No, ide to postepeno kako prostrani ciklonalni vrtlog prilično sporo odmiče dalje na istok kontinenta. Pritom će iza njega još dosta zaostale vlage sutra kružiti iznad naših krajeva. Bit će to dosta oblaka, ali bez većih upozorenja na opasne vremenske pojave. Tek lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom uz Jadran mogu biti izraženiji, a računajte i na jaku buru u noćnim i jutarnjim satima.