Nova ciklona stiže sa zapada: Pripremite se za pljuskove i grmljavinu!

Nakon jednog poremećaja iznad naših krajeva zadržao se nestabilan zrak, a već nam stiže i nova ciklona sa zapada koja će obilježiti vikend, osobito na Jadranu.

SUBOTA

Ujutro djelomice sunčano u unutrašnjosti, uglavnom i suho, ali lokalno s maglom, osobito u zapadnijim područjima. No, na Jadranu uz umjeren, ponegdje na sjevernom dijelu i pojačan jugozapadni vjetar i jugo oblačnije. Bit će mjestimične kiše, moguće i pljuskova, posebice u unutrašnjosti Dalmacije, dok bi nešto sunca moglo biti na otocima. Jutro malo svježije na kontinentu.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje djelomice sunčano, ali uz lokalni višak oblaka može biti kratkotrajnog pljuska, prije svega oko Korduna i Banovine, sve izglednije i češće navečer. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, a temperatura malo viša, bit će između 16 i 18 °C.

Na istoku sunčana razdoblja, ali čak izgledniji koji popodnevni pljusak, osobito navečer uz sve više oblaka i praćen i grmljavinom. No, sredinom dana ugodno uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura između 16 i 19 °C.

U Dalmaciji samo kraća sunčana razdoblja i to uglavnom dalje od obale, a kišovitije u zaleđu. No, nestabilno i uz more, mjestimična kiša i pljuskovi, sve izglednije navečer. Puhat će umjereno jugo, prema sjeveru i jak jugozapadnjak. Temperatura između 17 i 20 °C.

Na sjevernom Jadranu oblačnije, tmurnije i kišovitije, lokalno na Kvarneru, osobito u riječkom zaleđu uz obilnije pljuskove pa i moguću grmljavinu. Vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadni vjetar, a bit će između 15 i 18 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U nedjelju tmurno uz čestu kišu, moguće su i veće količine u zapadnim predjelima. No, uz prolazno pojačan sjeverac osjetno svježije, a svježe će ostati početkom idućeg tjedna uz sve više sunčanih razdoblja. No, jedno prolazno naoblačenje s kišom se očekuje s ponedjeljka na utorak, a nova južina i porast temperature kreće od srijede.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu obilna kiša na sjevernom i srednjem dijelu još u nedjelju. Nakratko će samo zapuhati bura u ponedjeljak, donijeti razvedravanje, ali pljuskovi opet mogući navečer, u utorak ujutro samo još na jugu. Sredina tjedna s najviše sunca, a od četvrtka opet jako jugo s kojim će se skupljati sve više oblaka, najprije na Kvarneru.