Bablje ljeto kao iz mašte! Pogledajte samo ove temperature, u Slavoniji će biti toplije nego u Dalmaciji

Prijepodne će biti magle i niskih oblaka, posebno po nizinama unutrašnjosti, ali i ponegdje na Jadranu. Najmanje oblaka bit će na jugu, a magla će se i na istoku unutrašnjosti brzo razilaziti. Na sjeverozapadu će i izostati jer će već od jutra puhati slab i umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno toplo uz temperaturu između 8 i 13 Celzijevih stupnjeva na kopnu te od 15 do 18 stupnjeva na moru.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne barem djelomice sunčano, ponegdje još uz umjeren jugozapadnjak. Niski oblaci i sumaglica mogu se dulje zadržati na karlovačkom i sisačkom području odnosno uz rijeke. Temperatura većinom od 19 do 23 Celzijevih stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neuobičajeno toplo za doba godine bit će i dalje u Slavoniji, Baranji i Srijemu uz najvišu temperaturu i do 24 stupnjeva. Vjetar će biti slab, a bit će i barem djelomice sunčano. Magla ili sumaglica mogu se još kratko zadržavati u dijelu Posavine.

U Dalmaciji nastavak babljeg ljeta uz puno sunčanih sati te uglavnom slab do umjeren jugoistočni vjetar s kojim će more biti malo, na otvorenom moru do umjereno valovito. U hladu meteorološke kućice temperatura većinom oko 23 Celzijevih stupnjeva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više oblaka na zapadu zemlje, osobito na otvorenom moru te uz dio zapadne obale Istre, no bit će u dosta krajeva i duljih sunčanih sati, posebno u gorju gdje će puhati i slab do umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 16 do 22 Celzijevih stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja mjeseca zadržat će se razmjerno toplo vrijeme za doba godine. Mraz će izostati, a dnevna temperatura će ipak od utorka biti malo niža kako će u nizinama rasti vjerojatnost za zadržavanje niskog oblačnog sloja veći dio dana jer će vjetar biti slab ili će biti tiho.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu do petka puno sunčanog vremena. Povremeno će biti umjerene naoblake, a u jutarnjim satima u ponedjeljak još ponegdje moguće i magle. Danju će puhati slab, na otvorenom i umjeren sjeverozapadnjak, a noću uz obalu lokalno slaba bura. Temperatura bez veće promjene, ugodna i viša od uobičajenog za doba godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa