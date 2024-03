Premješta se preko nas još uvijek jedan oslabljeni frontalni poremećaj. Uglavnom se radilo o povećanoj naoblaci, tek sporadično maloj količini kiše, a i nije bilo nekog izraženijeg vjetra. Sutra zato prolazno stabilnije uz više vedrine, prije novog naoblačenje i novog sličnog poremećaja početkom novog tjedna.

NEDJELJA

Tijekom iduće noći i jutra razvedravanje sa zapada. Samo još rijetko u ranim jutarnjim satima na istoku može pasti koja kap kiše, uglavnom u Posavini, a još će rjeđi bit koji pljusak na krajnjem jugu zemlje.

Mjestimice može biti jutarnje magle, čak lokalno i na moru, osobito uz zapadnu obalu Istre, no češća će to biti pojava po kotlinama gorske i nizinama središnje Hrvatske. Vjetar slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni, a u Dalmaciji slaba do umjerena bura i tramontana. Najniža temperatura slična današnjoj, između 6 i 8 Celzija na kopnu, između 10 i 12 Celzija na Jadranu. Malo tek hladnije u gorju, oko 2 Celzija.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima ne baš sasvim vedro, ali barem djelomice sunčano. Vjetar uglavnom slab, rijetko gdje prolazno umjeren južni i jugoistočni, a opet i malo toplije. Posvuda između 17 i 19 Celzija.

Na istoku pretežno sunčano, samo nakratko oko zapadnoslavonskog gorja može biti razvoja oblaka. Bit će podjednako ugodno uz malo višu temperaturu, ali i umjeren sjeverozapadni vjetar. Bit će uglavnom između 15 i 17 Celzija.

U Dalmaciji dosta sunca, iako još ne baš sasvim stabilno, pa lokalno prema jugu uz razvoj oblaka postoji mala šansa za kakav kraći pljusak, izglednije u zaobalju. Zapuhat će slab, prolazno i umjeren maestral. No, bit će to pravi topli proljetni dan uz većinom 19 ili 20 Celzija.

Toplo i na sjevernom Jadranu te u gorju te djelomice pa i pretežno sunčano. Porast naoblake tek kasnije navečer, ali bez oborina. Vjetar većinom slab jugozapadni, a temperatura između 15 i 19 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Početkom novog tjedna opet oblačnije, mjestimice s kišom, glavninom potkraj ponedjeljka i u noći na osjetno utorak. U utorak i prolazno svježije, a slijede sunčaniji dani. No, jutra će sredinom tjedna biti hladna, mjestimice s maglom, a uz više noćne vedrine izgledan je i slab mraz. Od četvrtka opet sve toplije uz početak južine, osobito danju.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjiv početak tjedna, povremena kiša pa i neverin, osobito na prijelazu s ponedjeljka na utorak. Razvedravanje donosi prolazno umjerena bura, koja slabi potkraj srijede. Nešto više oblaka postupno stiže vikend s kojima raste vjerojatnost za mjestimice vrlo malo kiše. Temperatura bez većih promjena, ostaje iznadprosječno toplo za doba godine.