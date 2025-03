Proljeće ne liči na sebe, meteorologinja otkrila kada ćemo konačno ugledati sunce

Vrijeme će se malo smiriti kako sa zapada prizemno jača ogranak anticiklone, no nažalost na stabilnije vrijeme pričekat ćemo još koji dan. Naime, i početak novog tjedna bit će promjenljiv te prilično vjetrovit duž obale, a u utorak i na kopnu. Sunčanije će svakako biti u drugoj polovini tjedna.

Prijepodne će također u većem dijelu unutrašnjosti biti tmurno, a kiša se uglavnom očekuje na zapadu. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano te rijetko uz mogućnost za malo kiše, ponajprije na krajnjem jugu. Bura će na sjevernom i srednjem dijelu biti i jaka, a umjerenog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra bit će i na kopnu. Jutarnja temperatura od 5 do 9 Celzija, na moru između 9 i 12 Celzija.

Poslijepodne će se u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj naoblaka razilaziti, a malo kiše još može pasti u istočnim predjelima, no kasnije popodne i navečer prevladavat će suho vrijeme i vjetar će oslabjeti. Temperatura će biti većinom od 13 do 15 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu još mjestimice kiša uz prolazno više oblaka te i dalje umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura također između 13 i 15 Celzija.

U Dalmaciji ugodno toplo uz vrijednosti temperature u hladu meteorološke kućice od 18 do 20 Celzija, dakle na suncu kojeg će biti dosta, i viša. Uz prolazno više oblaka kratkotrajna kiša moguća je uglavnom na krajnjem jugu.

Na zapadu također manje oblaka pa će i u Gorskom kotaru biti sunčanih razdoblja, a oblačno će se zadržavati u Lici gdje će još biti mjestimične kiše. Bura će prolazno u kasnim popodnevnim satima oslabjeti, no njezino se jačanje već očekuje u drugom dijelu noći. U gorju temperatura oko 12 Celzija, a duž obale između 16 i 19 Celzija.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do srijede na kopnu još vrlo promjenljivo uz povremenu kišu, osobito u većinom oblačan te prilično vjetrovit utorak. I ostale će dane puhati sjeveroistočnjak, no u utorak će biti i jak. Druga polovina tjedna donosi većinom suho vrijeme te više sunčanih sati, time i više dnevne temperature, no ipak malo hladnija jutra.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu prva polovina tjedna vjetrovita uz jaku i olujnu buru, a mjestimične kiše ili ponekog pljuska još će uz veliku vjerojatnost biti u ponedjeljak, nešto rjeđe i utorak kada će i danju biti malo svježije. Uz više sunčana vremena od srijede toplije, uz dnevnu temperaturu čak i malo višu od prosječne.

