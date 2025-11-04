Meteorolog najavio hladnija jutra, maglu, ponegdje čak i mraz, a uskoro stiže 'sivilo'

U ponedjeljak je nakon brzog prolaska hladne fronte zahladilo, osobito na kopnu. No, primjereno je svježe za doba godine. Ojačala je iznad naših krajeva anticiklona, a ona će nam stabilne, sve mirnije, ali i svježe prilike osigurati barem do kraja tjedna.

UTORAK

Ujutro pretežno vedro i sunčano, ali u nizinama unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu, koja se u središnjim predjelima, u Pokuplju pa i dijelu Posavine može zadržati dio prijepodneva. Na kopnu naime vjetar slab, tek mjestimice u Baranji umjeren sjeverozapadni. Vjetrovitije na Jadranu uz buru, a posvuda će jutro biti hladnije, u gorju moguće i uz slab mraz.

Sredina dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, mirno te ugodno svježe. Temperatura slična, uglavnom i malo niža od jučerašnje, bit će oko 14-15 °C.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunca i vedrine. Sjeverozapadni vjetar će gotovo sasvim oslabjeti, a temperatura do najviše 15 °C.

U Dalmaciji sunčano i vedro, u početku još vjetrovito. No, umjerena i jaka bura, sada već i tramontana, postupno slab. Bit će zato ugodno, u zavjetrini i ugodno toplo uz 19-20 °C. U zaleđu oko 16 °C.

Vedrina i na sjevernom Jadranu, uglavnom i u gorju. Bura u slabljenju, jaka još samo lokalno pod Velebitom. Temperatura oko 18 °C, malo niža u zaobalju, a u gorju između 11 i 13 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti mirno i uglavnom suho, ali u ovo doba godine znači to sve češću večernju i jutarnju maglu u nizinama. Nakon izdizanja magle prevladava sunce, ali će ti niski slojeviti oblaci od četvrtka biti dugotrajniji, a sivilo u nizinama moguće cjelodnevno, za vikend čak lokalno i uz slabu rosulju. Sunčanije u višim gorskim krajevima i vrhovima planina, ali tamo češći jutarnji mraz. Dnevna temperatura u blagom padu, a može ostati i niža od prognozirane u predjelima s maglom.

Foto: Rtl Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, u srijedu i vedro. Ponegdje i na moru u jutarnjim satima četvrtka, petka može biti lokalne magle, ali samo kratkotrajne. Više oblaka stiže u dane vikenda, uglavnom u Dalmaciju gdje može biti povremene kiše uz jugo, osobito na otocima i krajnjem jugu. Na sjevernom dijelu za vikend ostaje uglavnom suho po buri. Bit će malo svježije, ali temperatura se kroz tjedan neće odviše mijenjati.