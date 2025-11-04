PRAVA JESEN /

Meteorolog najavio hladnija jutra, maglu, ponegdje čak i mraz, a uskoro stiže 'sivilo'

Ojačala je iznad naših krajeva anticiklona, a ona će nam stabilne, sve mirnije, ali i svježe prilike osigurati barem do kraja tjedna

4.11.2025.
6:04
Dorian Ribarić
Emica Elvedji/pixsell
U ponedjeljak je nakon brzog prolaska hladne fronte zahladilo, osobito na kopnu. No, primjereno je svježe za doba godine. Ojačala je iznad naših krajeva anticiklona, a ona će nam stabilne, sve mirnije, ali i svježe prilike osigurati barem do kraja tjedna.

UTORAK

Ujutro pretežno vedro i sunčano, ali u nizinama unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu, koja se u središnjim predjelima, u Pokuplju pa i dijelu Posavine može zadržati dio prijepodneva. Na kopnu naime vjetar slab, tek mjestimice u Baranji umjeren sjeverozapadni. Vjetrovitije na Jadranu uz buru, a posvuda će jutro biti hladnije, u gorju moguće i uz slab mraz.

Sredina dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj pretežno sunčano, mirno te ugodno svježe. Temperatura slična, uglavnom i malo niža od jučerašnje, bit će oko 14-15 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu obilje sunca i vedrine. Sjeverozapadni vjetar će gotovo sasvim oslabjeti, a temperatura do najviše 15 °C.

U Dalmaciji sunčano i vedro, u početku još vjetrovito. No, umjerena i jaka bura, sada već i tramontana, postupno slab. Bit će zato ugodno, u zavjetrini i ugodno toplo uz 19-20 °C. U zaleđu oko 16 °C.

Vedrina i na sjevernom Jadranu, uglavnom i u gorju. Bura u slabljenju, jaka još samo lokalno pod Velebitom. Temperatura oko 18 °C, malo niža u zaobalju, a u gorju između 11 i 13 °C.

DO KRAJA TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti mirno i uglavnom suho, ali u ovo doba godine znači to sve češću večernju i jutarnju maglu u nizinama. Nakon izdizanja magle prevladava sunce, ali će ti niski slojeviti oblaci od četvrtka biti dugotrajniji, a sivilo u nizinama moguće cjelodnevno, za vikend čak lokalno i uz slabu rosulju. Sunčanije u višim gorskim krajevima i vrhovima planina, ali tamo češći jutarnji mraz. Dnevna temperatura u blagom padu, a može ostati i niža od prognozirane u predjelima s maglom.

Meteorolog najavio hladnija jutra, maglu, ponegdje čak i mraz, a uskoro stiže 'sivilo'
Foto: Rtl Danas

DO KRAJA TJEDNA NA MORU

Na Jadranu pretežno sunčano, u srijedu i vedro. Ponegdje i na moru u jutarnjim satima četvrtka, petka može biti lokalne magle, ali samo kratkotrajne. Više oblaka stiže u dane vikenda, uglavnom u Dalmaciju gdje može biti povremene kiše uz jugo, osobito na otocima i krajnjem jugu. Na sjevernom dijelu za vikend ostaje uglavnom suho po buri. Bit će malo svježije, ali temperatura se kroz tjedan neće odviše mijenjati.

Meteorolog najavio hladnija jutra, maglu, ponegdje čak i mraz, a uskoro stiže 'sivilo'
Foto: Rtl Danas
