Stiže novo nevrijeme: Meteorolog otkrio gdje će biti kiše, grmljavine i nevera

Ostaci atlantskog uragana Kirk stigli su do Europe u obliku duboke ciklone, koja će se glavninom premještati sjevernije od naših krajeva. No, jedan krak tog vrtloga, tj. novi frontalni poremećaj do kraja četvrtka razmjerno će brzo proći i preko Jadrana uz ciklonu koja će se stvoriti nad sjeverom Italije.

ČETVRTAK

U četvrtak ujutro i prijepodne još uvijek barem djelomice sunčano, ali će se sve više oblaka skupljati na Jadranu i područjima uz njega, do sredine dana i na zapadu unutrašnjosti. No, uglavnom još suho, povremena kiša krenuti će u Istri i na širem riječkom području. Samo jutro, podjednako ugodno, doduše nekima uz neugodnu sve izraženiju južinu. Na kopnu oko 14-15 °C, a na moru uz ponegdje već jako jugo, često oko 20 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj jače naoblačenje s kišom, moguće i grmljavinom, ali češće i izglednije navečer. Puhat će umjeren jugozapadnjak, u višim predjelima ponegdje i jak s olujnim udarima, okreće na sjeverac uz pljuskove krajem dana. Do tada ostaje visoka temperatura za doba godine, do 25-26 °C. Na istoku sutra najdulje ostaje uz sunčana razdoblja, do navečer i uglavnom suho kada kreće kiša na zapadu. Ovdje uz slab do umjeren jugozapadni vjetar još malo toplije nego u srijedu, čak oko 27-28 °C.

Djelomice sunčano će veći dio popodneva ostati i u Dalmaciji. No, vjetrovito uz jako pa i na udare olujno jugo, a jače naoblačenje i okretanje vjetra očekuje se krajem dana. Tada je moguća i pokoja nevera, izglednije prema sjeveru. Temperatura između 22 i 25 °C. Na sjevernom Jadranu i u gorju oblačno, tmurno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a moguća je lokalno i obilna oborina, posebice na širem riječkom području. Prolazno još vjetrovitije uz jako pa i olujno jugo, koje slabi tek navečer i okreće na jugozapadnjak. Podjednako toplo, ali ne baš povoljno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti od petka napokon stabilnije razdoblje uz dosta sunca. Mala je šansa za tu i tamo koju kap kiše na zapadu, uglavnom oko gorja, ali ništa značajnije. Od subote hladnija jutra pa i mjestimice maglovita, a i danju će već u petak osvježiti. No, bit će to upravo primjereno dobu godine, čak još uvijek i malo toplije od prosjeka.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu još u petak ujutro pokoji pljusak na jugu, zatim razvedravanje. Bit će pretežno sunčano, razmjerno mirno, a tek će u subotu prolazno zapuhati bura. Temperatura samo za nijansu niža, osobito noćna, a novu južinu očekujemo opet tek sredinom idućeg tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa