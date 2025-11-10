Magla i sivilo pratit će nas cijeli tjedan: Evo gdje bi se moglo pojaviti sunce, ali i mraz

Ostajemo u polju povišenog tlaka sa sjevera, dok će vlage i dalje biti više južnije, gdje se polako sredozemni poremećaji premještaju dalje na istok.

PONEDJELJAK

Ujutro i prijepodne još uvijek razmjerno kišovito na krajnjem jugu zemlje, moguće uz lokalno obilnije pljuskove pa i grmljavinu. Malo kiše ili slabe rosulje može biti i na krajnjem istoku zemlje, no vrijeme će u nizinama obilježiti gusta magla i niski oblaci. Sunčanije na sjevernom Jadranu uz pojačanu buru, pod Velebitom s olujnim udarima. Jutro na kopnu razmjerno hladno, u višem gorju gdje izostane magla slab mraz.

U poslijepodnevnim satima u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno izdizanje magle pa će biti i duljih sunčanih razdoblja. No, niski oblaci znatno uporniji u Posavini. Gdje se magla raziđe do najviše 13 °C, a u sivilu ostaje prohladno, uglavnom ispod 10 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje pretežno, čak i potpuno oblačno, osobito u južnijim predjelima. No, uglavnom sada već suho. Temperatura uz malo sunca do 12 °C, ali u oblacima niža.

U Dalmaciji pretežno sunčan sjeverni dio, ali postupno će se smanjivati naoblaka i na jugu, kiša prorijediti, ali tek krajem dana i navečer prestajati. Pritom će se slaba do umjerena bura i tramontana proširiti duž cijele obale. Temperatura između 16 i 19 °C.

Na sjevernom Jadranu sunčano, čak i vedro po buri, koja će pod Velebitom još uvijek biti ponegdje jaka, ali drugdje će oslabjeti. Nešto zaostalih niskih oblaka uglavnom će biti po gorskim kotlinama, osobito Like. Uz more između 16 i 19 Celzija, a prohladno u gorju, oko 9 °C, rijetko više od toga.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti stabilno i mirno, u nizinama uz dugotrajnu maglu i niske slojevite oblake, ponegdje i cjelodnevne. Sunce će zato prevladavati iznad magle, u višem gorju, gdje ujutro biti slabog mraza. Niski oblačni sloj mogla bi razbiti južina početkom vikenda, a bit će onda i danju malo toplije.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu posvuda sunčano uz sve slabiji vjetar. Upravo će zato ujutro i ovdje lokalno biti magle ili sumaglice, češće od četvrtka na sjevernom dijelu i niskih slojevitih oblaka. Više tmurnih oblaka u Istri i na Kvarneru skupljat će se u dane vikenda jačanjem juga. Temperatura bez većih promjena, samo za nijansu svježije.