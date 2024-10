Ujutro i prijepodne još će biti zaostalih tmurnih oblaka, osobito na istoku zemlje uz tek koju kap kiše, a na jugu još moguć poneki pljusak popraćen grmljavinom. Magla moguća na zapadu unutrašnjosti, ali tu će se naoblaka već smanjivati, a na sjevernom Jadranu će sunčano i prevladavati. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, uz obalu slaba, pod Velebitom umjerena bura, rijetko s jakim udarima. Najniža temperatura većinom od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva na kopnu, u Istri, dijelu Kvarnera, dok će u Dalmaciji ostati između 13 i 16 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj napokon razvedravanje i dosta sunčanih sati. Bit će mirno pa će se činiti osjetno ugodnije, iako samo par stupnjeva više. Bit će to uglavnom 16-17 stupnjeva.

Na istoku razvedravanje malo kasnije, ali ulovit će se i ovdje barem malo sunca. Puhat će doduše slab do umjeren sjeverozapadnjak, ali temperatura bez veće promjene između 15 i 17 stupnjeva.

I u Dalmaciji sve više sunca, sve manje oblaka. Puhat će slab, samo prolazno na otocima i otvorenome umjeren maestral. Bit će ugodno uz 21-22 stupnjeva, a podjednake temperature, čak malo toplije je još uvijek i samo more.

Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a izdizati će se i rijetki zaostali oblaci u gorju. Bura će potpuno oslabjeti, a samo na otvorenome puhati slab sjeverozapadnjak. Malo zato ugodnije, uz more između 17 i 20 stupnjeva, u zaleđu oko 14-15 Celzijevih stupnjeva.

U NOVOM TJEDNU NA KOPNU

U unutrašnjosti idući tjedan u znaku južine. No, mirnije u samom početku pa će ponedjeljak ujutro biti i hladno i maglovito, ali ubrzo danju uz obilje sunca osjetno toplije. Temperatura će još porasti u utorak uz jugozapadni vjetar, ali će uz promjenjivu naoblaku porasti i vjerojatnost za mjestimičnu kišu. Bit će to uglavnom u gorju, a čini se samo u srijedu i u ostalim kontinentalnim krajevima. No, i to u manjim količinama.

U NOVOM TJEDNU NA MORU

Na Jadranu samo u ponedjeljak razmjerno povoljno i barem djelomice sunčano. Naime, već u utorak jačanje juga koje može gdjegod imati olujne udare. Najprije će se oblaci skupljati na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu utorka s kišom, koja će se uz nevere u srijedu proširiti cijelom obalom. Tu može biti ponegdje obilne količine oborine, ali postupno smirivanje kreće od četvrtka.

