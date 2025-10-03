Hrvatska se nalazi između dvije zračne mase: Meteorologinja otkrila gdje će biti pljuskova

Nalazimo se u razdoblju koje je hladnije od prosjeka za ovo doba godine, a uz to je i vrlo vjetrovito. Danas ostajemo između ciklone i anticiklone, razlika u tlaku između te dvije zračne mase je velika te zbog toga imamo jak vjetar. U subotu će se ciklona odmaknuti od naših krajeva pa će i vjetar slabjeti.

PETAK

Prijepodne u većini predjela pretežno sunčano, jedino će prema istoku i jugu biti oblačnije. Na kopnu umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a uz obalu jaka i olujna bura s orkanskim udarima. Jutarnja temperatura na kopnu od 0 do 7, a uz obalu između 8 i 12 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima pretežno sunčano. Još u početku umjeren i jak sjeverni vjetar, koji će prema večeri postupno slabjeti. Dnevna temperatura između 12 i 14 stupnjeva. U Slavoniji, Baranji i Srijemu i poslijepodne umjerena naoblaka, osobito prema krajnjem istoku gdje može biti i sasvim oblačno. Umjeren i jak sjeverni vjetar će prema večeri slabjeti, a temperatura oko 13, 14 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na krajnjem jugu može biti nešto promjenjive naoblake. Bit će vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru i tramontanu, mjestimice će biti i orkanskih udara. Temperatura između 13 i 18 stupnjeva. U gorju pretežno sunčano, na moru i sasvim vedro. Puhat će jaka i olujna bura, još sredinom dana uz poneki orkanski udar, a zatim će prema večer malo slabjeti. Dnevna temperatura u gorju uglavnom ispod 10, a na moru oko 15, 16 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

Za vikend dvije slike vremena - u subotu većinom sunčano, ali ujutro još hladnije, zapravo će to biti najhladnije jutro ovog tjedna. U nedjelju oblačno s kišom, lokalno i obilnom, ali uz višak oblaka i južinu će temperatura biti viša. U novom tjednu sunčanije, postupno i sve toplije, čini se da ćemo sredinom tjedna biti na 20-ak stupnjeva, a ni jutra više neće biti tako hladna.

Na Jadranu u subotu većinom sunčano, zatim u nedjelju oblačnije s kišom i pljuskovima, na sjevernom dijelu lokalno i izraženim. Jaka bura će tijekom subote oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, navečer će zapuhati južni vjetar, u nedjelju i jako jugo, a na sjevernom dijelu opet jaka i olujna bura koje će početkom tjedna biti duž cijele obale. Od nedjelje i duž obale postupno toplije.