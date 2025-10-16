Približava se ciklona: Stiže promjena vremena, meteorolog otkrio gdje će biti pljuskova

Nastavlja se ugodna jesenska svježina u polju anticiklone sa sjeverozapada, no približila nam se sredozemna ciklona koja je stigla do juga Italije pa će nam danas i sutra stići i nešto vlage, prije svega u naše južnije krajeve.

ČETVRTAK

Ujutro na kopnu mirno, u nizinama unutrašnjosti uz mjestimičnu maglu ili sumaglicu, osobito u Podravini. No, ima i niskih slojevitih oblaka, a tek kraćih sunčanih razdoblja. Sunčanije, kao i jučer na Jadranu, ali puhat će i dalje umjerena, ponegdje i jaka bura, pod Velebitom u početku na udare olujna. Pritom i prohladno, na kopnu i hladno, a u gorju gdje je tijekom noći izostao višak oblaka bilo je i slabog mraza.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj postupno izdizanje niskih oblaka i sve više sunčanog vremena, osobito prema kraju dana. Vjetar slab, a najviša temperatura bez veće promjene, uobičajena za sredinu listopada, između 15 i 17 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu podjednako ugodno, nekima ugodno svježe, ali sunčanije nego danas. Pritom mirno, a temperatura oko 16-17 °C.

U Dalmaciji od sredine dana postupno naoblačenje s juga, a navečer i u noći na širem dubrovačkom području i otocima moguća je kiša pa i pljusak. Naime, bura će oslabjeti, na jugu zapuhati slabo do umjereno jugo. Temperatura između 20 i 22 °C, a slično je i u samome moru.

Na sjevernom Jadranu i dalje sunčano, a bura će tek malo popustiti. I dalje umjerena ponegdje pojačana, a temperatura 20 °C. Na buri će se činiti svježije, gotovo kao u gorju gdje će biti kojeg zaostalog oblaka.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U petak i subotu prolazno više oblaka, osobito u petak kada na istoku može pasti i malo kiše. No, uglavnom ostaje suho, od nedjelje opet sunčanije. Jutra pak ostaju hladna, početkom idućeg tjedna češće moguć slab mraz pri tlu, ali će češća biti i magla. Danju ugodno svježe, ponekad i samo svježe.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjiviji petak, osobito na području Dalmacije gdje se očekuje kiša pa i moguće izraženiji pljuskovi. Zato vikend posvuda sunčaniji i znatno povoljniji za radove na otvorenome. Bit će samo za nijansu manje toplo, a idućeg tjedna, nakon bure u nedjelju i mirnije. Novo naoblačenje tek oko idućeg utorka - srijede s južinom, najprije na sjevernom dijelu.

