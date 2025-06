Vrijeme je za traženje posla i grupnu terapiju!

Kao i uvijek, ovaj će mjesec neki imati više financijske i životne sreće od drugih, ali ono što svi zajedno možemo naučiti jest da je snaga u brojevima i da smo zajedno pametniji nego kao pojedinci.

Ako sumnjate u to i ne vidite izlaza, probajte porazgovarati o stvarima s vašim bližnjima. U nekim slučajevima će do rješenja doći nekoliko prijatelja zajedničkim trudom, a u drugim slučajevima ćete do rješenja doći uz pomoć stručnjaka.

Kako god da bilo, ne odustajte! Što vas još čeka u predstojećem mjesecu saznajte u novom http://webcafe.net.hr/astronet/horoskopi/kineski/