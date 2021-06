Od istraživača lokalne samouprave preko najpoznatijeg zviždača koji je razotkrio mutne namjere lokalnog HDZ-a do gradonačelnika Oroslavja – to je u kratkim crtama put Viktora Šimunića, koji je na lokalnim izborima uspio pobijediti ljutu konkurenciju u drugom krugu te postati gradonačelnik grada smještenog u Krapinsko-zagorskoj županiji.

"Kaj bi ti štel biti", pitali su Šimunića utjecajni HDZ-ovci, on je objavio snimku, kandidirao se, pa postao gradonačelnik.

Nakon što su se emocije malo slegle, popričali smo s Šimunićem koji nam je otkrio koji će biti njegovi prvi koraci kada preuzme funkciju gradonačelnika, kako je preživio dosta prljavu i ružnu izbornu kampanju koja je iza njega, ali i što je s njegovom putopisnom knjigom koju je najavio izdati u jeku izborne kampanje.

NET.HR: Jeste li očekivali pobjedu?

ŠIMUNIĆ: Od kada smo saznali da smo u drugom krugu, svi su bili uvjereni da je to to, da je stvar gotova, no ja nisam htio nikuda žuriti s nikakvim zaključcima. Strpljivo sam odrađivao kampanju, sučeljavanja, borio se protiv manipulacija i laži koje su plasirali HDZ-ovci. Naposljetku, ljudi su to prepoznali. Normalno da je i meni pao kamen sa srca kada je to sve završilo.

NET.HR: Nakon prvog kruga dobili ste podršku od brojnih stranaka. Prva podrška, između ostalog, stigla je od potpredsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića. Koliko je podrška drugih stranaka utjecala na izborni rezultat?

ŠIMUNIĆ: Dan-dva poslije prvog kruga, dobio sam podršku od SDP-a i od HSP-a. Dakle, i s lijeve i s desne strane. Nakon toga su me HDZ-ovci počeli optuživati da sam već sve sa svima dogovorio i počeli me blatiti. Kada su oni to napravili, automatski mi je podršku dala i kandidatkinja za gradonačelnicu iz redova Domovinskog pokreta i HSS. To je bila lančana reakcija, čim su oni počeli mene blatiti i optuživati, odmah su se svi udružili i dali mi podršku za drugi krug. Vjerujem da mi je i to pomoglo u jednom dijelu.

NET.HR: Kakve su bile reakcije građana nakon vaše pobjede?

ŠIMUNIĆ: Pozitivne. Rezultate smo čekali kod mene u dvorištu, pekao se roštilj. Kada su lokalni mediji objavili da sam novi gradonačelnik, ljudi nisu prestajali dolaziti, a svaki drugi auto na cesti koji je prolazio trubio je u znak podrške.

NET.HR: Uskoro preuzimate grad, koji će biti vaši prvi potezi kada preuzmete gradonačelničku funkciju?

ŠIMUNIĆ: Prvo želim popričati sa svim ljudima u gradu. Treba vidjeti u kakvom smo stanju, gdje smo i što smo. Neki plan je i da se u grad pozove revizija, da se vidi sve što se radilo. Imamo jako puno neriješenih stvari u Oroslavju i trebat će to rješavati dan po dan, korak po korak. Već je puno i sastanaka dogovoreno. Jedan od prvih koraka bit će uvođenje transparentnosti po uzoru na Svetu Nedelju i Bjelovar.

NET.HR: Imate li već formiran tim ljudi koji će zajedno s vama upravljati gradom?

ŠIMUNIĆ: Ekipa postoji, no kao što sam rekao, trebamo sjesti i vidjeti gdje smo. Tek tada će se moći definirati tko će mi u čemu pomoći i tko će mi što odrađivati.

NET.HR: Pretpostavljamo da se funkcije neće dijeliti po principu 'kaj bi ti štel biti'...?

ŠIMUNIĆ: Ne, neće. Mi u Oroslavju nemamo niti mogućnosti dijeliti nekakve funkcije. Svi koji su zaposleni ovdje vjerojatno će i ostati, ja ne planiram nikome dati otkaz niti to mogu napraviti. No, sa svakim planiram razgovarati i maksimalno iskoristiti potencijal svakog čovjeka.

NET.HR: Slogan vam je bio "Oroslavje 2.0.", kako vidite svoj grad u budućnosti nakon vašeg prvog mandata?

ŠIMUNIĆ: Nakon prvog mandata vidim grad u kojem neće više biti tajni, gdje će se sve jasno građanima prikazivati, gdje će to postati „novo normalno“ - da ljudi znaju da se u našem gradu radi sve transparentno te da svako ima priliku raditi i pomoći gradu. Svatko je dobrodošao sa svojim konstruktivnim prijedlozima i idejama. Oroslavje vidim kao sređen grad, nadam se da ćemo posložiti mnoge stvari koje sad nisu posložene. Vidim jako svijetlu budućnost grada.

NET.HR: U kampanji su vam puno podmetali, koji dio tih prljavih igara i podmetanja vam je najteže pao?

ŠIMUNIĆ: Meni osobno niti jedan mi nije teško pao jer sam na sve imao odgovor i argument. Bilo mi je najteže držati svu ekipu smirenu i primirenu, bilo je tu jako puno emocija…svi bi reagirali, svi bi se posvađali, a trebalo je održati dostojanstvo. To mi je bilo najteže, manevrirati sa svim ljudima i zaustaviti ih da se ne spuštamo na njihov nivo. Sve smo to uspjeli.

Znalo se dogoditi da dolazi nekakav napad, cijela ekipa se uspaničila, ja sam bio miran i mirno sam spavao tijekom cijele kampanje, jer sam znao da što god da naprave i izvuku u javnost kao neke moje „falunge“, mogu dokazati da su to laži i podmetanja. Na primjer, optužili su me da sam koristio bolovanje kad sam bio na putovanju u Kini i Sjevernoj Koreji. To sam lako demantirao s potvrdama o godišnjem odmoru.

NET.HR: Bojite li se da će se ta podmetanja nastaviti i sada kada budete obnašali funkciju gradonačelnika Oroslavja? Imate li većinu u vijeću?

ŠIMUNIĆ: Možda će probati, teško mi je to procijeniti. Jučer smo imali sastanak na kojem bio plan da ćemo zvat sve stranke od lijevih do desnih, da im predložimo način rada na koji mi mislimo raditi i tražiti podršku da imamo nekakvu sinergiju. Zvali smo i HDZ, no međutim oni su nam odgovorili u stilu „da ne žele imati sa smećem posla“, pa smatramo da HDZ ne želi surađivati. S SDP-om i HNS-om imamo razgovore.

NET.HR: Kakvu suradnju očekujete sa županijskim vlastima?

ŠIMUNIĆ: Očekujem dobru suradnju, zvali su, čestitali su mi. Vjerujem da će suradnja biti dobra sa svima. U izbornoj noći su mi čestitali i iz SDP-a, čestitao mi je i Tomašević, tako da vjerujem da će suradnja sa svima biti dobra.

NET.HR: Što očekujete po pitanju suradnje na nacionalnoj razini, s premijerom i državom?

ŠIMUNIĆ: Nadam se da isto biti dobra, no vidjet ćemo. Teško mi je unaprijed govoriti. Možda će biti sve dobro, nadam se da će biti. Ispred mene je šest tisuća stanovnika koji imaju jednaka prava kao i svi državljani ove zemlje, tako da mislim da ne bi smjelo biti nikakvih problema.

NET.HR: Što će biti s vašim istraživanjem o lokalnoj samoupravi, hoćete li ga nastaviti? Hoćete li neke stvari iz istraživanja primijeniti u Oroslavju?

ŠIMUNIĆ: Da, svakako planiram. I danas sam gledao kakve plaće imaju gradonačelnici u mjestima poput Oroslavja, da znam s vijećem razgovarati o tome. Naš bivši gradonačelnik nije imao reguliranu plaću jer mu vijeće u četiri godine nikada nije izglasalo koeficijent na plaću. Takvu jednu banalna stvar nije se odradila, tako da sam i danas istraživao i gledao kakve su plaće da se zna staviti nekakav prosjek i koeficijent.

Istraživanja ću nastaviti, ali kroz jedno dva-tri mjeseca kada se konstituiraju sva vijeća, kada se poslože sve imovinske kartice, kada se sve malo uhoda i kada se ja malo uhodam. Onda ću u svoje slobodno vrijeme poslati opet 576 mailova, ali sa produženom listom pitanja. Idemo u detalje sad.

NET.HR: Što je s vašom knjigom, odnosno putopisom koji ste nedavno najavili da ćete izdati? Hoće li sada biti vremena za to ili to pada u drugi plan?

ŠIMUNIĆ: Knjiga je napisana, gotova. Nisam se dva tjedna čuo s dečkom koji mi radi dizajn, a ako je to gotovo, idemo tražiti način financiranja toga, radit ćemo nekakvu crowdfunding kampanju ili nešto. Nemam s time puno posla, sve smo napravili, sva priprema je napravljena tako da je sljedeće tiskanje i promocija.