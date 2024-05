Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović sudjelovat će u Dugoj Resi na proslavi 33. obljetnice osnutka 2. gardijske brigade "Gromovi".

Novinarka je upitala predsjednika o Josipu Luciću i komentarima na njega: "Kakvo podbadanje? Jeste to izmislili? To je išlo kao afirmacija. Moram ići, punica me čeka na ručku, nemojte izmišljati"

"Tko me je optužio, Ustavni sud? Premijer me optužio, on cijelo vrijeme nešto prijeti, počeo je prijetiti prvi dan mog mandata. Ne optužuju me, Plenković me optužuje", rekao je Milanović.

Na pitanje što misli o novoj Vladi, Milanović kaže: "Ja nisam oporba, ono što sam učinio napravio bih opet, to što jedna grupa ljudi misli i govori, neki su od njih i Ustavni sudci, vaše pitanje je bilo oko nove Vlade, to nije nova Vlada, to je stara Vlada, premijer je isti, samo nek on prijeti i dalje".

"On je plakao nekoliko tjedana što mu nitko nije čestitao, nema nikakvog razloga očekivati nešto novo, ljudi su glasali s nekakvom motivacijom, birači DP-a glasali su protiv Plenkovića, oni su ga nazivali lopovom, njihovi birači nisu glasali za Plenkovića, oko toga ćemo se složiti", komentirao je Milanović.

"Takav je izborni sustav, nikada jasnija poruka nije bila. Preko 60% birača bilo je motivirano time da Plenković ode, nije otišao zasada", dodao je.

"Nakon slučaja Turudića, moje odluke su bile takve kakve su bile, iza njih stojim i nikada ne bi učinio nešto što je neustavno", komentirao je.

"Da se vratim na staru Vladu, to je sve isto. Nemam nikakva očekivanja, moja dužnost je ponoviti kako bi trebalo biti po Ustavu, ja mogu samo govoriti. Imamo premijera koji krši Ustav, gazi ga, cipelari ga", kaže Milanović da misli na njegove riječi, da ga Ustav obvezuje. "Zašto se Ustavni sud ne oglasi i kaže da premijer radi protuustavno?", dodaje.

"Šta tu nije jasno? Tko predstavlja Hrvatsku u EU? Članak koji se bavi o odnosima EU i Hrvatske, u njemu piše da Vlada i Predsjednik predstavljaju Hrvatsku. Na Europsko Vijeće neka ide premijer, to sam rekao kad mi je zadnji put pokušao uvaliti da idem na to, ja sam rekao ne. Nema potrebe, ali Ustav jasno kaže o zajedničkim nadležnostima. Zašto bi to stalno morao biti premijer? Hrvatsku predstavljaju Vlada i Predsjednik. Pitanje sigurnosti, obrane, rat u Ukrajini, to je više u mojoj nadležnosti nego u Vladinoj, a kad se on konzultirao sa mnom o tome? Nikad. Nikad sa mnom nije pričao o tome, to je kršenje Ustava", kaže Milanović.

"Oko njega su ljudi koji se ne usude pogledati, a kamoli nešto reći. Nemam nikakva očekivanja, ako je takvo pitanje folmurirano, nemam ih", kaže.

Na pitanje hoće li Vlada ići na desno, Milanović kaže: "Pitajte Pupovca".

"Nisam primijetio da grad Zagreb ima muzej Domovinskog rata, nisam očekivao da su se Plenković i Jandroković toga sjetili. Tko je na Bleiburgu? Na Mirogoju je, austrijanci su zabranili Bleiburg", kaže Milanović.

"Moj ulazak u predsjedničku utrku prije 5 godina bio je odluka jednog razdoblja kada sam vidio opasnost za zemlju, da ju vodi samo HDZ. Nisam se osjećao kao spasitelj, nego zbog ravnoteže u društvu. Plenković je navikao raditi kako on hoće, radi po osobnoj volji, ja kao premijer nisam tako funkcionirao", kaže.

"Kao predsjednik, ne možeš drugačije nego oštro. Bit će zanimljivo. Tu moraš ići do kraja", komentirao je predsjedničku utrku.