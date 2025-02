Milanović dao obećanje ročnicima: 'Jako dobro ćemo razmisliti gdje ćete ići'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović u petak je u Požegi sudjelovao na svečanoj prisezi 45. naraštaja vojnih ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju.

"Kao vrhovni zapovjednik, zapovjednik Hrvatske vojske, mogu obećati da ćemo kod svakog promišljanja, razmišljanja i donošenja odluke o vašem angažmanu van domovine jako dobro razmisliti prije nego donesemo zajedničku odluku gdje ćete ići, što ćete raditi, gdje ćete se izlagati i koje ćete interese tamo štititi, izvan Hrvatske", poručio je predsjednik Milanović, javlja Ured predsjednika.

'Neće biti avanturizma'

"To su sve kompleksnije odluke sa sve neizvjesnijim ishodom. Neće biti avanturizma, pretjerane ambicioznosti. Vodit ćemo se proračunom, zdravom ljudskom skepsom i svaki puta razmisliti što nas tamo čeka, treba li tamo ići i kakav je rizik za naše ljude i koja je konkretna korist za Hrvatsku. Vaša prisega govori samo o Hrvatskoj, o njezinoj slobodi, demokraciji i obrani Hrvatske. Hrvatska se brani unutar naše granice, prije svega i najviše. Ne isključivo, ali najviše", pojasnio je predsjednik Milanović.

"Kao hrvatski predsjednik, kao vrhovni zapovjednik prije nekoliko dana sam, po drugi puta u životu, dao prisegu od koje se ova vaša izrečena i ne razlikuje mnogo, te prisege u svom smislu skoro su iste. Vjernost domovini, njezinom pravnom poretku, Ustavu, ljudskim pravima i slobodama i prije svega – to se ima braniti – hrvatski ljudi i hrvatski teritorij, njegova cjelovitost, neovisnost Hrvatske, naša sloboda“, dodao je predsjednik.

Nadalje, predsjednik Milanović je rekao da oni koji upravljaju sustavom kroz materijalni pogon, ministarstvo i hrvatska Vlada, trebaju učiniti sa svoje strane sve ono što mogu i kada mogu da hrvatskim vojnicima bude što bolje. "Mi govorimo o dva posto, o pet posto BDP-a kao izdvajanje za obranu. Manje je bitno koliko je nula, a bitnije je što se s time može kupiti i što se može osigurati. U svijetu u kojem smo upućeni na mali broj dobavljača, cijene onoga što nam treba idu u nebo. Hrvatska će imati kao i sve druge države ozbiljan izazov i kušnju da s onim što ima napravi, pribavi, kupi, proizvede sve ono što nam treba za ispunjenje vašeg posla i vaše prisege", rekao je Milanović.

Čestitajući ročnicima na odabiru, predsjednik Milanović kazao je kako mu iskustvo govori da će većina od njih nastaviti vojne karijere, ali da oni koji to ne odluče mogu biti dio hrvatske pričuve, "bazične nacionalne garde koju trebamo graditi, a bez koje polako ostajemo". "Već 18 godina mi nemamo obvezatno služenje vojnog roka što znači da vojna pričuva – bez koje vojska ne postoji – sve više i više kopni zato što ljudi stare i nisu u stanju obnašati vojnu dužnost i baviti se tim pozivom. Hrvatskoj treba profesionalna vojska koju ima i treba joj pričuva bez koje, po prirodi stvari, ostajemo, a moramo je graditi", smatra vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske.

"Na ovom mjestu zadnjih godina viđao sam i manje ljudi i sve je to bilo u skladu ili neskladu s događajima oko nas, s potresima u svijetu i ljudi su na to reagirali. Kada je vrijeme bilo mutno, nezdravo i opasno dolazilo je manje ljudi. Ovaj broj ljudi, ovaj odaziv ću protumačiti kao optimizam i kao vjeru u to da je danas već bolje, a da će sutra biti još bolje jer ovo je odabir karijere, ovo je naznaka i nagovještaj vojnih karijera i vojnog života. To nije običan posao. On je težak, nije za svakoga, on je elitni i fizički i mentalno naporan, a što se tiče znanja i pameti zahtjevan" zaključio je predsjednik Milanović referirajući se na veliki broj ročnika koji su danas dali prisegu u vojarni u Požegi.

Na prisezi 287 ročnika

Svečanoj prisezi pristupilo je ukupno 287 ročnika od čega po redovnom programu njih 281, od kojih su 44 žene, dok je po skraćenom programu za vrhunske sportaše pristupilo ukupno šest kandidata, od kojih su dvije žene.

Osim predsjednika Milanovića na svečanosti polaganja prisege sudjelovali su državni tajnik u ministarstvu obrane, izaslanik potpredsjednika Vlade i ministra obrane RH Branko Hrg, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Zapovjedništva za obuku i doktrinu "Fran Krsto Frankopan" brigadir Dražen Batrnek, zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva brigadir Milan Čorak, zapovjednik Dočasničke škole brigadir Stjepan Krešić i zapovjednik Vojarne "123. brigade HV" brigadir Mile Valentić.

Uz Predsjednika Republike i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske bili su savjetnik Predsjednika za obranu Ivica Olujić, pročelnik Vojnog ureda u Kabinetu za obranu i nacionalnu sigurnost Ureda predsjednika brigadni general Ivica Kranjčević i pobočnik Predsjednika brigadir Vlado Čulina.

