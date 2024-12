Milanović oštro: 'Ponižavaju Hrvate, ne smijemo šutke promatrati to političko nasilje'

Predsjednik Zoran Milanović poslao je priopćenje u kojem naglašava da podržava zahtjeve Hrvata iz BiH da dobiju pravo upravljanja plinovodom, to je i hrvatski interes.

"Hrvatima u Bosni i Hercegovini opet se nameću rješenja koja su protivna njihovoj volji i, još gore, njihovim interesima. Zakon o povezivanju plinskih mreža Hrvatske i BiH usvojen je u parlamentu Federacije BiH bez glasova legitimnih predstavnika hrvatskog naroda i usprkos njihovom protivljenju, a zapravo je usvojen pod političkom prisilom, ovoga puta, američkog veleposlanika u BiH. Nametanje odluka i zakona po tuđoj volji i za tuđe interese ne pomaže pretvaranju BiH u funkcionalnu državu - kako to pokušavaju predstaviti njeni inozemni gubernatori - nego ponižava i sustavno rastače BiH kao državu.

A posebno ponižava Hrvate, jedan od tri konstitutivna i jednakopravna naroda, kojima se već godinama po istom ili sličnom modelu uskraćuju pripadajuća ili čak otimaju postojeća prava. Sve dok će strani birokrati pisati i nametati zakone BiH i upravljati državom kao svojom privatnom gubernijom, stvarni interesi konstitutivnih naroda, posebno Hrvata, bit će gaženi.

Posve je opravdan zahtjev Hrvata u BiH da dobiju mogućnost i pravo upravljanja plinovodom koji će prolaziti kroz područja BiH naseljena uglavnom Hrvatima. Njihov je interes za takvo rješenje razumljiv i legitiman, kao konstitutivan narod sami sigurno najbolje znaju zašto im je to važno. Hrvati tamo žive i rade i ostat će živjeti i raditi. Ali, zašto je privremenim birokratima, koji dolaze i odlaze iz BiH, važno da Hrvatima otmu pravo upravljanja vlastitim resursima, e to nije ni razumljivo, ni legitimno, a još manje je jasno za čiji interes to čine.

Kao hrvatski predsjednik u potpunosti podržavam projekt povezivanja plinskih mreža Hrvatske i BiH. Projekt je u interesu BiH, u interesu Hrvata u BiH, ali to je i hrvatski državni interes. Hrvatska zato ne smije šutke promatrati to političko nasilje birokrata i sarajevskih unitarista nad Hrvatima u BiH, pogotovo što je u konkretnom slučaju riječ o projektu koji se ne može ostvariti bez suradnje s Hrvatskom, odnosno bez povezivanja s plinskom mrežom Hrvatske. Ako se ne uvaže zahtjevi Hrvata iz BiH, bit će to, još jedna u nizu, uzurpacija prava hrvatskog naroda u BiH da raspolaže svojim resursima.

Zato nije dovoljno reći kako je to nepravda prema Hrvatima u BiH, kako to usputno - da nikoga ne uzruja - kaže Andrej Plenković. Budući da projekta ne može biti bez sudjelovanja Hrvatske, od hrvatske vlade tražim da iskoristi sve političke mogućnosti kako bi se i kroz ovaj projekt zaštitili interesi Hrvata u BiH koji su, ponavljam, i hrvatski nacionalni interesi. Naravno, potrebno je postaviti se državnički, a ne poslušnički", stoji u prioćenju.

