Milanović: 'Hrvatskom moru hrvatski brodovi. Ne trebamo rabljene strane brodove'

Predsjednik Zoran Milanović poručio je kako po hrvatskom moru moraju ploviti hrvatski brodovi proizvedeni u našim brodogradilištima, a ne rabljeni strani brodovi.

"Kada to kažem svjestan sam da će me netko optužiti za protekcionizam, ali moj posao je zaštita hrvatskih interesa", istaknuo je Milanović na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Staroga Grada na Hvaru, povodom Dana Grada i blagdan Svetoga Roka njihovog zaštitnika. Upozorio je i kako prijeti opasnost da u EU izgubimo naša tradicionalna znanja i vještine u brodogradnji.

U tom kontekstu referirao se i na nedavnu tragediju u Malom Lošinju kada su prilikom pada rampe trajekta Lastovo poginula tri člana posade, a jedan je teško ozlijeđen, ustvrdivši kako je činjenica da su zadnja četiri broda za Jadroliniju građena prije deset godina.

"Tko je kriv za tragediju u kojoj su poginula tri čovjeka, neka se utvrdi. A tko će ili neće snositi političku odgovornost, sada o tome neću govoriti. Međutim, činjenica je da su zadnja četiri broda za Jadroliniju sagrađena prije više od deset godina i građena su u Uljaniku. Nama trebaju naši brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima, ne rabljeni strani brodovi, posebno ne to... Po hrvatskom moru moraju ploviti hrvatski brodovi jer je to u našem interesu i zato jer mi to možemo, to znanje i vještinu nismo izgubili, sačuvali smo ih", rekao je Milanović.

Milanović: Ovolika razina ovisnosti o turizmu nije dobra

Predsjednik republike pozvao je da se 'u Hrvatskoj proizvodi sve što se može proizvoditi' jer, kaže, ovolika razina ovisnosti o turizmu čini ranjivim hrvatsko gospodarstvo. Napomenuo je i kako su za vrijeme dok je on bio predsjednik Vlade kupovani brodovi i vlakovi proizvedeni u Hrvatskoj. "Tad smo kupili 45 vlakova u 'Končaru,' kada smo gradili brodove za Hrvatsku vojsku na natječaj su se javili i neki inozemni, ali nisu dobili posao, tako smo odlučili," rekao je dodajući kako su se pri tomu držali pravila EU.

Ponovio je i kako treba 'uzeti svaki euro iz fondova EU jer smo za to dali i te kakve koncesije'. "Mi smo potpuno otvorili svoju zemlju, svoje granice. Može prodavati tko što hoće, kome i koliko god hoće, a država i njezini instrumenti služe da očuvamo ono što jesmo - očuvanje svojeg suvereniteta uz očuvanje svojih interesa. Kada od EU dobivamo moramo znati da dajemo jednako toliko ako ne i više, i jedna od opasnosti je da izgubimo znanja i vještine koje smo imali", rekao je.

Po njegovom tumačenju, carine, porezi i razne druge barijere na jedan se način tretiraju u pravnim školama i i ekonomskim učilištima gdje se to titulira kao neka vrsta protekcionizma, ali na drukčiji se način doživljava u državnoj filozofiji gdje je to zaštita našeg mora.

Gradonačelnik Starog Grad Antonio Škarpa na svečanoj je sjednici istaknuo kako se na Hvaru privodi kraju projekt aglomeracije vrijedan 60 milijuna eura. "O tomu su sanjale generacije sad to realiziramo," kazao je. Također je istaknuo kako će se za Starogradsko polje napraviti nova parcelizacija.

Ministar zdravstva i izaslanik premijera Vili Beroš je u svojem obraćanju najavio kako će se u reformi zdravstvenog sustava pristupiti formiranju specijalnih medicinskih centra na otocima, a i manjim mjestima u Hrvatskoj. Očekuje i kako će lokalne zajednice za potrebe takvih centara graditi stanove za liječnike i medicinske sestre.

