Zoran Milanović: 'U prvom krugu moram prihvatiti sučeljavanje'

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je počeo prikupljati potpise birača za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. Obilazi u petak i Varaždin s istom namjerom. U obraćanju medijima otkrio je da će biti spreman na sučeljavanja u prvom krugu. Podsjetimo, RTL je pozvao kandidate na sučeljavanje 27. prosinca.

"Uz Međimurje sam i osobno i politički dosta vezan, zato sam odabrao na početku Čakovec, kao 'good luck', sreća. Volim sve gradove, ali ima puno godina da sam odavde kretao u političke kampanje. Ovo je zadnja. Nema više, ovo je zadnji tango. Nadam se - sa stilom", poručio je Milanović.

Dodao je Milanović da je za posljednje predsjedničke izbore sa skupljanjem potpisa krenuo iz Pule, a tamo će opet ići u subotu. "Nećemo predugo skupljati potpise, nekoliko dana, predati i obilaziti Hrvatsku kao i zadnjih pet godina", kazao je aktualni predsjednik.

'Kampanja će biti drugačija. Vjerujem da ću pobijediti'

Na novinarsko pitanje misli li da će uspjeti "obraniti" svoj mandat jer posljednjih dvoje predsjednika to nije uspjelo - rekao je uz smijeh: "To je zato što nisu imali slogan 'Predsjednicu za predsjednicu', tko im je kriv?"

"Vjerujem da ću dobiti povjerenje ljudi za još pet godina i to je to. Ono što je bilo ranije, bilo je. Pet godina je iza mene. Onaj tko je zadovoljan onime što sam radio, govorio i na što sam ukazivao dat će mi podršku. Naravno, neće svi jer ne možeš nikada polaziti od toga da se sviđaš svima i da svi odobravaju ono što radiš. To naprosto u životu nije tako, oni koji to misle o sebi moraju poraditi na sebi", istaknuo je Milanović.

O stanju anketa kaže da se može dogoditi svašta i da one nisu precizne, iako je većinom u Hrvatskoj stvarna situacija bila približna onoj na anketama. "Sve je pitanje povjerenja između tebe i ljudi", poručio je.

Objasnio je kakva će biti kampanja: "Kampanja će biti drugačija zato što sam sada predsjednik. Druga je pozicija. Oni koji me sada žele zamijeniti i doći raditi ovaj posao, obnašati ovu dužnost, oni neka govore, a ja sjedim na obali rijeke i gledam. Nije riječ o strateškoj odluci, to je procjena. U pet godina sam govorio puno i oni koji su to prepoznali, vjerujem da će podržati. Vjerujem da ću pobijediti".

'Plenković hoće potpunu kontrolu kroz Primorca, svog zamorca i Ustavni sud'

Govorio je kratko i o kohabitaciji s premijerom Andrejom Plenkovićem, koji je i idućih godina u mandatu: "Hrvatska treba bilo koga, ako im je ovo što gledaju dobro - ova bruka i ponižavanje koje gledamo već godinama od izvršne vlasti. Ovo s izbori za predsjednika ili predsjednicu. Dužnost koja, prema Ustavu, ima relativno ograničene ovlasti, ali ih ima. Ima značajnu simboličnu ulogu, ali ide se do kraja. Moraš dobiti više od 50 posto. Kad netko to dobije, onda onaj koji obavlja izvršnu vlast, to treba uzeti u obzir. Počeo sam mandat s dobrom vjerom i otvorenim rukama za suradnju i pokazivao to na mnogo načina, ali kad ne ide, ne ide".

Na pitanje očekuje li Milanović drugačiju situaciju s premijerom ako ponovno dobije mandat, poručuje: "To pitajte Plenkovića ili Primorca".

Komentirao je i odnos s Olegom Butkovićem. "Nisam imao ništa s njim. Čovjek je nakon nekoliko godina korektne komunikacije počeo malo divljati i optuživati me za stvari koje njegovi suradnici i šefovi rade 'pod normalno'. Izmišljao je da su neki ljudi pod sankcijama. To je s ljudske strane pogrešno i to je prošlo. Ne znam tko ga je na to nagovorio i zašto je to radio, ali nisam to nimalo doživio osobno. Tako se ne radi posao. Odjednom se čovjek propeo. Ima oko mene i sad takvih izazivača. Nisu pet godina imali primjedbi na moj rad, a sad jako kritični - prekasno i premalo. To se zove prijemni ispit na akademiji vjerodostojnosti. Ne možeš preko noći promijeniti diskurs onoga što radiš u politici da bi pobijedio mene", istaknuo je Milanović.

Dodao je da će ovu kampanju pokušati obraniti od pregrubih riječi. "To sam i radio u zadnjih 17 godina skoro svaki put, koliko god sam mogao. Proljetos nisam mogao jer sam se sučelio sa zlom, to je ugroza hrvatske demokracije", poručio je.

Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

O Plenkoviću je istaknuo: "Hoće potpunu kontrolu kroz Primorca, svog zamorca, i kroz Ustavni sud. Sada je na neki način gubi u Ustavnom sudu, nije više koliko je bila. Nažalost, Ustavni sud Republike Hrvatske sveden je na razinu stranačke krčme. Ranije to nije bio, čak i kad je većina ljudi bila, recimo to tako, HDZ-a, ti su ljudi zadržavali decentnost, ljudsku i profesionalnu pristojnost te mjeru".

Milanović je za kraj rekao da će u prvom krugu morati prihvatiti sučeljavanje. "To je respekt prema ljudima koji će glasati za mene. Mislim da će model biti kao prije pet godina. Tko prikupi potpise, ulazi u bubanj. Hrvatska treba vidjeti jedno sučeljavanje kandidata. Mislim da nas je zadnji put bilo 13 u studiju", zaključio je. Podsjetimo, prvi krug predsjedničkih izbora održat će se 29. prosinca.

