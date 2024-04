Predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je interpretacijski centar Kuću tambure - Slavonska notna bajka. Također je posjetio i Đuro Đaković grupaciju u kojoj će održati radni sastanak s članovima Uprave te je obišao proizvodne pogone Đuro Đaković Specijalna vozila d. d.. Nakon posjeta dao je izjavu za medije.

"Bradleyi su spašeni. U zadnjoj sam sekundi natjerao Plenkovića da gurne u stranu svog ludog ministra Banožića. To su htjeli bacit, sad bi to završilo u Ukrajini gdje je potrebno, ali meni je draže da su u Hrvatskoj. Novi njemački Linksovi koji nisu vidjeli rata ni borbe trže se po 12 milijuna eura, nas će ovo koštati manje od milijun po komadu", kaže Milanović. Dodaje da je ovo oružje koje radi razliku između života i smrti za one koji ratuju, a to su pješaci. Novac se, nastavlja, može iskoristiti pametno, kao što je njegova Vlada iskoristila za remont MIG-ova, koji su letjeli do prošlog tjedna." Da nije bilo tog remonta, mi ne bismo imali svoje zrakoplovstvo. Sad dolaze sto puta skuplji francuski zrakoplovi za koje se nadam da nam neće pojesti sve resurse", kaže Milanović.

"Da ne držim previše politički govor, ovo je pitanje referenduma. Ovdje nema prvog vojnika Hrvatske. Ne mogu to zabraniti, da se pojavljujem pored HDZ-ovaca u kampanji. Danas je s vojskom, tamo gdje mu je mjesto. Gdje ga se dovede u tvornicu kaciga u Međimurju. Pored njega dovede varaždinskog župana", rekao je Milanović.

Ponovno je komentirao ministra Olega Butkovića. "Plenković se baviti Butkovićem kad mu ovaj bude radio o glavi za par dana. Tu će poklati Butković i Anušić. To više nije tema", kratko je odgovorio Milanović.

"Imate problem stranih investitora. Zarađuju, ali ne rade velike profite. Investitorima je u Hrvatskoj El Dorado. Grade apartmane po obali. Naša vlast ne zna što je u našem interesu pa dopušta svakome da tamo zida apartmanske blokove. I onda to, što tamo sagrade za potrebe uljepšanja obale, iznesu bez da plate eura poraza. Mi od toga nemam nikakve koristi, a oni imaju. U Češkoj imaju pametnu vlast, a ne prodanu kao mi", rekao je Milanović. Naglasio je da treba stati na kraj divljanju cijenama hrane. "Svaki put kad Vlada da neku sirotinju našim ljudima, odmah cijene skoče. Zašto? Jer nemaš jak gard, ljevicu i desnicu da se suprotstaviš. Dok se daš musti i strigati, šišat će te kao ovcu", rekao je Milanović.

Komentirao je i Istanbulsku konvenciju. "Istanbulsku konvenciju nisam ratificirao jer smo zaboravili. Od toga je napravljen jedan zombi. Ljudi od nje rade čudovište i istovremeno vojsku spasa. Ako je nema, žene će biti izubijane. Desnica kaže, ako je ima, prestat ćemo postojati kao društvu. Mnoge države su je ratificirale bez da su je pročitale. Sada korigiraju pozicije. Najbolji je primjer velike buke oko ničega, šuplja priča", komentirao je predsjednik. "Plenković je oko toga napravio neku vrstu raskola u HDZ-u i dan danas se znojimo. A život ide dalje. Uvjeren sam da oni koji žele prestanak zuluma, da će naći zajednički jezik oko bitnih stvari. Istanbulska konvencija, ne da nije bitna, nego smo bez nje živjeli da nismo ni znali. Deratificirati sada bilo bi jako teško. Naravno, Domovinski pokret želi biti drukčiji od Plenkovića. U nekim stvarima su u krivu i namjerno izazivaju konflikt, a Plenković se nekome htio dokazati. Ja nisam imao tu potrebu", dodao je Milanović. "Plenković se htio dokazati Ursuli ili nekoj drugoj dami da je važan. Penava je to nanjušio. Da ih pitate što piše tamo - pojma nemaju. Ni u SDP-u nemaju pojma", rekao je Milanović.

Dotaknuo se i pitanje o kampanji i nadolazećim izborima. "Kampanja je takva da je započela prijetnjom Ustavnog suda. To je hendikep za mene i SDP, ali ništa, idem kroz to. Nepunih mjesec dana prije predsjedničkih izbora za Kolindom Grabar Kitarović zaostajao sam 20 posto. Ne 19, nego 20. Ovo je poziv našem narodu da se na taj izgleda, pomalo kišni dan, lijepo pojave na biralištima. To napraviš, odeš doma ili na igralište. Shopping centri neće raditi", kaže Milanović.

"Živimo u licemjernom svijetu. Navijam za Podravku i Belupo. Dosta je laganja u Hrvatskoj. Upravo zato ljudi postaju skeptici, vide da ih se laže i mulja. Vide da su puno udaljeniji od Zagreba i Slavonskog Broda, da više nisu u Beču ili ne dao Bog u Beogradu. Tamo se snalazi samo dio naših pozera i par ljudi koji govore istinu", zaključio je Milanović.