"Priča s Ustavnim sudom je danas gotova, rekao je Milanović. Bio sam grub, prema potrebi bit ću grub i dalje, sve sam rekao, sve je jasno. Danas sam u Rijeci, Rijeci pravde.", rekao je predsjednik Zoran Milanović u srijedu u Rijeci.

"Oni moraju napisati to što su napisali, Ustavni sud je donio upozorenje koje je potpuno neutemeljeno, u ovim se slučajevima donose odluke ili rješenja. Oni to ignoriraju jer mogu. Oni mogu donijeti upozorenje bez ikakvog racionala ili objašnjenja. I u socijalizmu su iz Ustavnog suda objašnjavali svoje odluke. Suci koji su protiv, bilo ih je četvero koji nisu u tome htjeli sudjelovati, inače bi svoje neslaganje mogli izraziti u pisanom obliku, ali ovakav poluintelektualni polufabrikat..."

"Bilo je pokušaja da me se zbuni, a ti pokušaji su uvijek osuđeni na propast, rekao je Milanović. Ustavni sud je donio upozorenje koje je bilo nepotrebno. Upozorenje se ne može davati političkoj stranki"

"Mi imamo Ustavni sud gdje su neki ljudi koje sam ja izmislio, a nisam ih izmislio bez veze. S nekima s kojima sam prijatelj, nisam se čuo mjesecima", rekao je.

"Šeparović je dobivao novac u milijunskim iznosima. Njegove prijateljice drugarice su dobivale poslove za koje bi neki odvjetnici oba bubrega dali"

"Suzdržavat ću se od toga da ću govoriti da ću biti premijer nego ću govoriti da ću uskoro biti premijer. Jer premijer nije dovoljno jasno. Ili ću opet biti premijer. Jer ja sam odriješen. Ja sam dobio odrješnicu. Jer premijer nije dovoljno jasno. Ili ću opet biti premijer. Jer ja sam odriješen. Ja sam dobio odrješnicu kao u trgovačkom društvu ili kao u hramu. Dakle, mene su Hrvati odriješili kad su me izabrali kao najlošijeg premijera u povijesti za predsjednika i to je dokaz da narod ne zna. Narod treba preodgojiti. Za to je HDZ. Oni su zbog toga tu", rekao je Milanović.

'Kolinda je kao Vegeta, u svakom jelu HDZ-a'

"Što se tiče mog nastupanja i postupanja. Ja sam predsjednik Republike i budući premijer, uskoro. Da se sjetimo kampanje u kojoj sam postao predsjednik. Prije nego što sam postao predsjednik, bio sam kandidat 13 stranaka. Oni su mi pomogli financijski, ali skromno. Kolinda Grabar Kitarović je u kampanji i prije kampanje cijelo vrijeme obilazila skupove HDZ-a i s tih skupova dobivala podršku. Neka mi Šeparović i ovi anonimusi objasni razliku. To je isto. Ja sam politička osoba, nisam stranački čovjek. Imamo Kolindu Grabar Kitarović, privrženicu HDZ-a do zadnjeg hroptaja, dok nije izgubila izbore", rekao je i dodao da je kao Vegeta, u svakom jelu HDZ-a.

"Situacija s migrantima nije dobra. Svagdje ljude to uznemirava", rekao je, a zastupnike koji se za to zalažu potjerao bi metlom. U jednom trenutku poludio je na novinare i rekao "Aj bok" pokušavajući odgovoriti na pitanje.

Milanović je komentirao i ministra Olega Butkovića rekavši da je doveo “mračnjaka” Karamarka u Rijeku i paradirao okolo s njim, a sad zaziva povratak Jadranke Kosor u HDZ. Uvjeren je da se ona neće vratiti u tu stranku.

MUP nitko nije prozvao na pitanje o migrantima nego se javio Butković i i sada ga je Milanović posebno pozdravio pogotovo jer ga je povezao s Dodikom.

"Meni je žao što nisam svom bratu omogućio prije nego što je umro ono što je napravio Butković. To je takva maskirovka, takav zicer... Žao mi što to nisam nekom svom prijatelju napravio. Ti koji si doveo Karamarka s kojim je paradirao tu po Rijeci, I sad me pitate jel insinuiram nešto što je notorna činjenica."

"Daj budi frajer, budi dama, a ne kupiš kamione i onda ubireš lovu"

"Bit će potrebne ustavne promjene i znam da je to teško. 2010. sam ja pisao odredbe u Ustavu o izboru ustavnih sudaca", kaže Milanović.

"Dolaze novi konji i kokoši će se podaviti od prašine. Želim da ljudi dobrovoljno izađu na izbore. Učinit ću sve da te nekako navedem, da ti dam razloga da glasaš protiv HDZ-a. Na kraju krajeva, sve je bolje od HDZ-a. I sad govorimo o tome da mi zamjere neki trgovački lanci? To će HDZ platiti"

"Ja ne mogu donijeti odluku o neradnom danu u BiH. Nije realno da se zbog Hrvata u BiH uvede neradni dan za cijelu BiH", rekao je.

Nije odlučio ide li na europske izbore. "Bit ću lukav, ali ne perfidan", kaže.

'Imam lukav plan'

"Samo iznosim činjenice. Butković je Kolindi plaćao noćenje u Novom Vinodolskom, a koji je to interes bio Novom Vinodolskom? To se govorilo u prvoj kampanji, a sada se ne spominje"

"Kada dođe nova vlast neće se krast", dodao je.

Novinari su ga pitali kako bi ocijenio svoju bivšu premijersku ulogu:

"Zadovoljan sam što je moja vlast bila čestita i nije trpala novac u džepove. Dvoje ljudi iz mogu kruga je nastradalo pod nevjerojatnim okolnostima. Dalo bi bubrege da nisu krivi. Osigurali smo plaće, nije bilo prosvjeda sindikata, nisam ih kupio, riješio sam fiskalizaciju u godinu dana i na kraju se obračunavao lukavstvom i silom s bankama koje su ljude doveli u stanje ropstva. U demokraciji se na kraju sve se svodi na onaj film A Few Good Men ".

"Nije realna većina koja je dvotrećinska. Ljudi su neka neopisivo kvarljiva roba. Neki ljudi su kao sardine. Imaju neograničen rok trajanja. Pogotovo jadranska. Moji ljudi su ljudi koji rade svoj posao i ne rade zavjere, Imaju čast"

"Ne mogu doć svom pajdi i reći mu ovako ćeš odlučiti. Ustavni sud ovi koji su sad tu nikad više vidjeti neće. Teško ćemo to riješiti na konvencionalan način, but I have a cunning plan. Pozdrav iz Rijeke, pravde", rekao je.

"Ne mogu mi ništa. Krše Ustav i predstavljaju smrtnu opasnost za hrvatsku demokraciju. Neću poštivati odluku i radit ću ono što mi nalaže savjest. Kitarović je kao Mila Gera išla okolo po skupovima kad je već bila predsjednica. I jel to u redu? Je. Ustav ne priječi. Ne može biti obrazloženje da je to duh ustava. Svetinja za sve nas u liberalnoj demokraciji je - ono što nije zabranjeno je dopušteno. Ja sam građanin"

"Ja na upozorenja gledam s prijezirom. Ona za mene ne znače ništa. Krše Ustav i predstavljaju opasnost za demokraciju"

Milanović zagrlio Komadinu i rukovao se sa SDP-ovcima

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, javnu i znanstvenu ustanovu za obrazovanje neliječničkog zdravstvenog kadra u srijedu u 12 sati.

Prilikom posjeta predviđen je sastanak s vodstvom Fakulteta, obilazak kabineta sestrinstva, fizioterapije i primaljstva, gdje će studenti demonstrirati vještine koje stječu, te predstavljanje rada Centra za bioetiku "Fritz Jahr" i časopisa "World of Health".

Milanovića je dočekao Zlatko Komadina kojeg je srdačno zagrlio. S drugim SDP-ovcima se rukovao.

