Milanović: 'Primorac je Titov pionir koji je trebao biti Plenkovićev trojanski konj'

Predsjednik Republike Zoran Milanović kazao je u utorak kako je DORH 'oteo' istragu EPPO-u o sumnjivim nabavama medicinskih uređaja zbog kojih je uhićen ministar zdravstva Vili Beroš, no i dodao da ne treba zato od Ureda europskog javnog tužitelja raditi 'svetu kravu'.

''Taj je predmet ukraden, on je otet EPPO-u. Nemojmo od njega raditi zlatno tele ili svetu kravu. To je neko istražno tijelo koje radi svoje posao'', rekao je Milanović u intervjuu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Time je odgovorio što misli o odluci glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića da istragu u slučaju ''Beroš – Petrač'' dodijeli USKOK-u, a ne Uredu europskog javnog tužitelja, EPPO-u.

''Nekakva logika oportuniteta postupka, jedno od načela, kaže da bi to svatko razuman i odgovaran trebao prepustit EPPO-u ako postoji i minimalno povjerenje. Dakle, ne ulaziti u sukob nadležnosti, nego reći 'aha, vi to radite, dobro, mi i tako nemamo ljude i resursa, nastavite to raditi'. Ovo je maskirovka, ovo je skrivanje'', kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je napomenuo i da ne bi imao ništa protiv da DORH istražuje slučaj, ali ne DORH na čijem je čelu Ivan Turudić. ''Turudića je divljački nametnuo Andrej Plenković, a neki su za to pokorno digli ruku. To je stvarnost i dok ta stvarnost ne postane jedno daleko sjećanje, ja se neću umoriti'', poručio je.

Nabava ECMO uređaja

Što se tiče nabave ECMO uređaja za vrijeme njegove vlade, za što ga je prozvala nezavisna predsjednička kandidatkinja Marija Selak Raspudić dodavši da je i u tim poslovima sudjelovao poduzetnik Saša Pozder, Milanović je uzvratio da nakon deset godine nema više što reći o tome.

''Koliko se sjećam, bilo je povjerenstvo u Ministarstvu zdravstva, oni su tražili da se nabavi 40 aparata. To je bilo po meni previše, ali nikad nisam uspio dobiti za mene zadovoljavajući odgovor, ali neka to objasni osoba o kojoj se priča'', rekao je.

Mjesec dana prije predsjedničkih izbora na kojima će tražiti drugi mandat, Milanović ističe da ima uvjerljivo najviše iskustva i znanja za tu poziciji, u odnosu na njegove protukandidate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Moje je znanje neusporedivo veće, kada su državna pitanja posrijedi, od kumulativnog znanja svih mojih izazivača, uz dužno poštovanje, većina njih ima iza sebe neke karijere, stvarne ili manje stvarne pomalo i apokrifne'', naglasio je.

Grabar-Kitarović je za Primorca Nikola Tesla

O kandidatu HDZ-a Draganu Primorcu, po anketama njegovom najizglednijem suparniku u drugom krugu, kazao je da je Titov pionir koji je trebao biti Plenkovićev trojanski konj. ''No sada je riječ o jednoj političkoj kreaturi čiji je zadatak da zajedno s Plenkovićem zavlada onime što u Hrvatskoj nije uspio porobiti'', ustvrdio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Milanović je spomenuo i svoju prethodnicu, Kolindu Grabar Kitarović, za koju je rekao da je ''Nikola Tesla politike i državništva za Dragana Primorca i Andreja Plenkovića''.

Ako bude izabran na još pet godina, Milanović je najavio da će pozivati premijera Plenkovića na nastavak razgovora o pitanjima nacionalne sigurnosti i obrane.

''Tri godine pozivam da se sastanu ustavna tijela na kojima se mora razgovarati o tim pitanjima, o kojima se ne smije razgovarati pred javnošću. To se odbija, od toga se radi rugalica, a najviše vojne časnika poziva se da sudjeluju u političkom šaketanju u parlamentu. Tome se treba jasno suprotstaviti'', istaknuo je.

Kada je riječ sloganu ''Predsjednika za predsjednika'' s kojim ide u reizbor, potvrdio je da je znao da je taj slogan 1997. godine koristio Franjo Tuđman.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''To je bilo jako teško iskopati, nije se vidjelo iz prve. Bila je dilema samo 'Predsjednik za predsjednika' ili genitiv, odnosno 'Predsjednika za predsjednika''', odgovorio je predsjednik Milanović.

POGLEDAJTE VIDEO: Nekad su političari 'ležali zbog ideja, danas zbog para, a pogledajte teatralne izlaske: