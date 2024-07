Za RTL veliki intervju dao je na Pantovčaku predsjednik Republike Zoran Milanović s kojim je razgovarao naš Adrian de Vrgna.

Znakovite poruke predsjednik je poslao budućim protukandidatima, oštar je bio prema dijelu europskih čelnika, a evo zašto ide po drugi mandat nakon što nije uspio postati premijer.

Na pitanje, ispada li Pantovčak kao "utješna nagrada" nakon parlamentarnih izbora, Milanović je rekao:

"Nije to nagrada, niti sam to ikada gledao u tom transakcijsko-akumulacijskom smislu, da nešto zgrčem, neke bombone, torte, kremšnite, nešto pred sebe. To je dužnost i moja odluka, da se natječem još jednom je odluka motivirana dosadašnjim iskustvom, viđenjem onoga što se događa u Hrvatskoj, potrebe da se Hrvatska zaštiti od Plenkovićevog nasrtaja na sve institucije, ali na sve, opstrukcije ustava, izbjegavanje, sastajanje ustavnih tijela u koordinaciji vanjske politike i nacionalne sigurnosti. Zadnji puta je to bilo krajem 2021. godine i zahvaljujem onima koji su me podržali do sada, prije svega SDP-u, to je stranka koja mi je vrijednosno i u svakom drugom pogledu najbliža su i neki drugi, HSS reformisti, bude li ih još bit će dobrodošli.

Cijeli intervju s predsjednikom Milanovićem pratite u 19 sati u RTL Danas i na našem portalu Danas.hr.

