Znate li što danas obilježavamo? Do nedavno je to bio neradni Dan neovisnosti

U Hrvatskoj se 8. listopada obilježava kao spomendan Dan Hrvatskoga sabora, u znak sjećanja na 8. listopada 1991. kada je prvi saborski saziv jednoglasno donio povijesnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza Hrvatske s bivšom državom SFRJ.

Sabor je pritom utvrdio da Republika Hrvatska više ne smatra legitimnim i legalnim ni jedno tijelo dotadašnje SFRJ, te da ne priznaje valjanim niti jedan pravni akt bilo kojeg tijela koje nastupa u ime bivše federacije, koja više, kao takva, ne postoji.

Sabor je tu odluku donio nakon što je prethodnoga dana istekao tromjesečni moratorij na njegovu Ustavnu odluku o samostalnosti i suverenosti od 25. lipnja 1991., te nakon što su zrakoplovi JNA bombardirali Banske dvore u kojima je bilo smješteno tadašnje državno vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom.

Nekad Dan neovisnosti

Zbog sigurnosnih razloga, svoju povijesnu sjednicu Sabor je 8. listopada 1991. održao u zgradi Ine u Šubićevoj ulici u Zagrebu.

U istu zgradu Sabor se kratko vratio i 2020. godine, nakon što je potres oštetio zgradu na Trgu svetog Marka.

Do 2020. godine 8. listopada se obilježavao kao Dan neovisnosti. Bio je to državni blagdan i neradni dan, da bi novim kalendarom blagdana bilo utvrđeno da će se obilježavati kao Dan Hrvatskoga sabora, spomendan i radni dan.

Hrvatski sabor svoj dan obično obilježava svečanom sjednicom, no kako ove godine 8. listopad pada na tjedan kada nema zasjedanja, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković se nalazi na službenom putu izvan Hrvatske, ove godine obilježit će se polaganjem vijenaca na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Saborsko izaslanstvo predvodit će potpredsjednik Sabora Željko Reiner.

